Бывший командир ВСУ заявил о нехватке мин для строительства укреплений и солдат для их укомплектования, пишет Politico. По его данным, деньги на эти цели были выделены только в феврале

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Украина не имеет достаточного количества мин для строительства оборонительных укреплений и мобилизованных солдат для их укомплектования, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на бывшего полевого командира ВСУ.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал Politico, что строительство и ремонт оборонительных сооружений начались 1 марта. Он не смог сказать, когда работы будут завершены. «Укрепления имеют сложное назначение и будут состоять из барьеров, способных остановить бронетехнику, и минных полей», — сказал Синегубов.

В декабре прошлого года Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Позднее Шмыгаль уточнил, что речь идет о строительстве трехуровневой линии обороны. Как отмечает Politico, в феврале было объявлено о выделении $524 млн и $280 млн на эти цели.

Ранее The New York Times писала о слабой подготовке оборонительных рубежей ВСУ к западу от Авдеевки в ДНР, чем объяснила продвижение на этом участке российских войск. Сам город перешел под контроль Москвы 17 февраля. После этого Минобороны России отчитывалось о взятии Орловки, Ласточкино, Невельского и других населенных пунктов в ДНР. Bloomberg допускал ускорение продвижения России к лету в случае отказа западных стран увеличить поставки боеприпасов Киеву.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.