В Петербурге возьмут под контроль места проживания мигрантов после теракта

В Петербурге решили взять под особый контроль места проживания мигрантов

Александр Беглов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Власти Петербурга решили ввести «новый формат противодействия террористической угрозе», частью которого стало взятие под особый контроль мест компактного проживания трудовых мигрантов.

Об этом РБК сообщила пресс-служба администрации города.

Такие меры решили ввести на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого оказались граждане Таджикистана.

Помимо контроля за мигрантами, в Петербурге также:

усилят меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях;

выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка на улицах, объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта;

усилят контроль за обеспечением безопасности учебных заведений;

усилят взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП).

После теракта в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта в Петербурге усилили меры безопасности на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей. 25 марта были сняты ограничения на проведение развлекательных мероприятий, которые действовали два дня.

После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Окончательное решение озвучат уже в начале недели, пока ТЦ сами усиливают безопасность, выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.