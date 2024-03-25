В Петербурге решили взять под особый контроль места проживания мигрантов
Власти Петербурга решили ввести «новый формат противодействия террористической угрозе», частью которого стало взятие под особый контроль мест компактного проживания трудовых мигрантов.
Об этом РБК сообщила пресс-служба администрации города.
Такие меры решили ввести на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого оказались граждане Таджикистана.
Помимо контроля за мигрантами, в Петербурге также:
- усилят меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях;
- выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка на улицах, объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта;
- усилят контроль за обеспечением безопасности учебных заведений;
- усилят взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП).
После теракта в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта в Петербурге усилили меры безопасности на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей. 25 марта были сняты ограничения на проведение развлекательных мероприятий, которые действовали два дня.
После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.
Окончательное решение озвучат уже в начале недели, пока ТЦ сами усиливают безопасность, выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.
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