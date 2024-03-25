 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Петербурге решили взять под особый контроль места проживания мигрантов

В Петербурге возьмут под контроль места проживания мигрантов после теракта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Власти Петербурга решили ввести «новый формат противодействия террористической угрозе», частью которого стало взятие под особый контроль мест компактного проживания трудовых мигрантов.

Об этом РБК сообщила пресс-служба администрации города.

Такие меры решили ввести на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого оказались граждане Таджикистана.

Помимо контроля за мигрантами, в Петербурге также:

  • усилят меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях;
  • выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка на улицах, объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта;
  • усилят контроль за обеспечением безопасности учебных заведений;
  • усилят взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП).

В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

После теракта в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта в Петербурге усилили меры безопасности на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей. 25 марта были сняты ограничения на проведение развлекательных мероприятий, которые действовали два дня.

После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Окончательное решение озвучат уже в начале недели, пока ТЦ сами усиливают безопасность, выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
Санкт-Петербург Александр Беглов мигранты меры безопасности теракт «Крокус Сити Холл» новости
Материалы по теме
Агаларов оценил работу службы безопасности и систем тушения в «Крокусе»
Общество
ФПК усилила меры безопасности в поездах после теракта
Общество
В МГУ усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Кировский губернатор сообщил о погибших в «Крокусе» земляках Общество, 16:20
В России изменили порядок перепланировки жилья. Что это значит Недвижимость, 16:17
Глава «Ростатома» об арктических судах и электромобилях. Полное интервью Экономика, 16:13
Отток средств из биткоин-ETF составил $800 млн. Что это значит для рынка Крипто, 16:12
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 16:11
В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель» Политика, 16:05
Топ-10 дивидендных акций с самыми высокими доходностями Pro, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
В Ростовской области отразили ракетную атаку Общество, 16:03
Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента Спорт, 15:55
МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию Политика, 15:54
Эксперты рассказали о характере ранений у людей в «Крокус Сити Холле» Общество, 15:51
Скидками продаж не сделаешь: зацепите клиента эмоционально Pro, 15:46
Подмосковный Минздрав рассказал, когда к «Крокусу» приехала первая скорая Общество, 15:44