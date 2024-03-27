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В Дагестане арестовали соучастника нападения на псковских десантников

СК: арестован соучастник нападения на псковских десантников в Чечне

В Дагестане арестовали соучастника нападения на псковских десантников
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Сотрудники ФСБ и МВД задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ходе которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

«Во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступлений задержан <...> Ислам Бациев», — говорится в сообщении.

Бациева арестовали, ему предъявят обвинение в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военного и участии в банде. Следователи устанавливают его роль и действия во время атаки.

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Общество
Фото:РИА Новости

На военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ напали в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт в Чечне. Атаку спланировала объединенная вооруженная банда под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. В результате нападения погибли 84 военных, еще четверо были ранены.

По данным следствия, к нападению причастны 43 человек, 24 из них осуждены. В розыск объявили пять человек. Расследование дела продолжается. В частности, весной 2023 года силовики задержали троих членов банды Басаева. Позднее, в декабре, обвинения выдвинули в адрес еще четырех человек.

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Теги
Псков десантники задержание Чечня Дагестан
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