В Дагестане арестовали соучастника нападения на псковских десантников
Сотрудники ФСБ и МВД задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ходе которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.
«Во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступлений задержан <...> Ислам Бациев», — говорится в сообщении.
Бациева арестовали, ему предъявят обвинение в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военного и участии в банде. Следователи устанавливают его роль и действия во время атаки.
На военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ напали в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт в Чечне. Атаку спланировала объединенная вооруженная банда под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. В результате нападения погибли 84 военных, еще четверо были ранены.
По данным следствия, к нападению причастны 43 человек, 24 из них осуждены. В розыск объявили пять человек. Расследование дела продолжается. В частности, весной 2023 года силовики задержали троих членов банды Басаева. Позднее, в декабре, обвинения выдвинули в адрес еще четырех человек.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ