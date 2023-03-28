Погранкомитет Белоруссии: польские пограничники применяют насилие, и им ответили тем же

В Белоруссии назвали ответом на насилие инцидент с пограничниками Польши

Ранее Польша сообщила, что ее пограничников закидали камнями со стороны Белоруссии. В белорусском погранкомитете отметили, что «насилие порождает насилие» и напомнили о жестоком обращении польских пограничников с беженцами

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Белорусская сторона не располагает данными о том, кто забросал камнями польских пограничников, но они неоднократно применяли насилие к беженцам, что могло вызвать ответную реакцию, сообщил РБК пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее 28 марта погранслужба Польши заявила, что группа неизвестных со стороны Белоруссии закидала пограничников камнями и ветками. В сообщении отмечалось, что эти люди находились в приграничной зоне с согласия белорусских властей. В погранслужбе Белоруссии отметили, что не знают, кто конкретно стоит за инцидентом.

«Насилие порождает насилие. И польские пограничники реально недоумевают, почему беженцы, которых они насильственно выталкивают через заграждение или калитки для животных, бросают в польских силовиков камни и палки», — сказал Бычковский.

По словам Бычковского, «странно», что польская сторона считает себя в данной ситуации «пострадавшей».

Осенью 2021-го на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Раньше беженцам из стран Африки и Ближнего Востока было легко получить визу в Белоруссии, поэтому они использовали страну как транзитную по пути в Евросоюз. Из-за большого числа скопившихся в стране мигрантов возникала вероятность их прорыва через границу, имели место их столкновения с пограничниками.

После этого Варшава решила возвести забор на границе. Его закончили строить в июне прошлого года. Заграждение имеет длину 187 км и высоту 5 м, на нем есть колючая проволока.