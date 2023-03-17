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Rzeczpospolita узнала, что «шпионили для России» в Польше не россияне

Rzeczpospolita: в Польше сведения для России собирали не россияне, а белорусы и украинцы
Сведения для «российской разведки» о движении поездов с вооружениями из Польши на Украину собирала группа иностранцев, состоявшая из белорусов и украинцев, выяснила Rzeczpospolita. Спецслужбы считают, что их мотивировали деньгами
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Среди девятерых задержанных в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России нет ее граждан, сведения для российской разведки собирали белорусы и украинцы, сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

«Людей с российским гражданством сразу бы заметили, наверное, поэтому и вербовали представителей других национальностей», — сказал один из собеседников газеты.

Подозреваемые в шпионаже действовали в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Они собирали информацию о маршрутах поездов, следующих в сторону пограничных переходов с Украиной. Этим путем из Польши на Украину направляют и военную технику, и гуманитарную помощь, поясняет издание. Как отмечает газета, мотивировали этих людей деньгами. «У Агентства внутренней безопасности есть доказательства того, что они получали вознаграждение от российских спецслужб на постоянной основе», — говорится в материале.

О задержании шестерых иностранных граждан, которые, как считает Варшава, работали на российскую разведку, польское Агентство национальной безопасности сообщило 15 марта. Иностранные граждане устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке близ города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

На следующий день глава МВД Польши Мариуш Каминский уточнил, что всего удалось задержать девять человек. «Подозреваемые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заказу российской разведки», — сказал Каминский. «Факты показывают, что эта группа контролировала железнодорожные маршруты. В ее задачи входили разведка и документирование перевозок оружия на Украину», — сообщил он (цитаты по Rzeczpospolita).

Шестерых подозреваемых отправили под арест, ходатайства об аресте еще троих правоохранительные органы внесут после их допроса.

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16 марта белорусский телеканал СТВ сообщил, что в Польше по подозрению в шпионаже задержаны трое граждан Белоруссии — Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко. Как рассказал телеканалу отец Марии Медведевой, ей 18 лет, в Польшу она уехала учиться.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Польша Украина Белоруссия шпионаж
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