В Польше иностранца заподозрили в шпионаже в пользу России

Иностранец с января собирал данные о критической инфраструктуре на севере Польши и органах безопасности и передавал их российским спецслужбам, считают в контрразведке. Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Служба военной контрразведки (SKW) Польши 21 марта задержала иностранца по требованию окружной прокуратуры в Гданьске, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщает Wprost.

По данным ведомства, задержанный собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах на севере Польши, а также о деятельности органов, отвечающих за безопасность. Полученные данные он передавал российским спецслужбам.

На допросе задержанный признал вину и рассказал, что сотрудничал с российской стороной как минимум с января, заявили в SKW. Прокуратура Гданьска предъявила мужчине обвинение в шпионаже, его арестовали сроком на три месяца, передает tvp.info. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что в стране раскрыли шпионскую сеть из девяти человек, которые «готовили диверсионные акты по заказу российской разведки», чтобы блокировать поставки вооружения и другой помощи Украине. Каминский не назвал их имен и национальностей, сказав только, что все задержанные — «иностранцы из-за восточной границы».

Rzeczpospolita написала, что задержанные были гражданами Белоруссии и Украины. Белорусский телеканал СТВ назвал имена трех белорусов (это Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко), сообщив, что они непричастны к шпионажу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого заявил, что Польша без доказательств «хватает» граждан, чтобы потом предложить Минску или Москве «обмен на кого-то».

В январе двух иностранцев, заподозренных в шпионаже для России, задержали в Словении. По мнению Любляны, они были частью сети «спящих» агентов российской военной разведки, которые имеют гражданство третьих стран.