В Польше иностранца заподозрили в шпионаже в пользу России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:52
В нескольких городах в России отменили концерты Меладзе Общество, 13:50
Путин поручил подготовить проект указа о «цифровом паспорте» Политика, 13:48
Как конвертировать привилегированные акции АО в обыкновенные Pro, 13:45
Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов для физлиц Финансы, 13:44
МИД Германии не подтвердил планы выслать более 30 российских дипломатов Политика, 13:36
«Атон» вслед за другими брокерами поднимет лимит вывода долларов и евро Инвестиции, 13:34
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
В Кремле опровергли подготовку Турции к визиту Путина Политика, 13:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:20
В Таиланде желтые и красные карточки показали туристам Политика, 13:17
UGC: как сделать так, чтобы клиенты сами создавали контент для компании Pro, 13:15
Кремль исключил влияние реакции Запада на размещение оружия в Белоруссии Политика, 13:15
Экоактивисты попытались сорвать газовую конференцию в Вене. Видео Политика, 13:08
Рекордсмен КХЛ и экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры Спорт, 13:06
Политика ,  
0 

В Польше иностранца заподозрили в шпионаже в пользу России

Польская контрразведка заподозрила иностранца в шпионаже в пользу России
Иностранец с января собирал данные о критической инфраструктуре на севере Польши и органах безопасности и передавал их российским спецслужбам, считают в контрразведке. Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Служба военной контрразведки (SKW) Польши 21 марта задержала иностранца по требованию окружной прокуратуры в Гданьске, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщает Wprost.

По данным ведомства, задержанный собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах на севере Польши, а также о деятельности органов, отвечающих за безопасность. Полученные данные он передавал российским спецслужбам.

На допросе задержанный признал вину и рассказал, что сотрудничал с российской стороной как минимум с января, заявили в SKW. Прокуратура Гданьска предъявила мужчине обвинение в шпионаже, его арестовали сроком на три месяца, передает tvp.info. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что в стране раскрыли шпионскую сеть из девяти человек, которые «готовили диверсионные акты по заказу российской разведки», чтобы блокировать поставки вооружения и другой помощи Украине. Каминский не назвал их имен и национальностей, сказав только, что все задержанные — «иностранцы из-за восточной границы».

Rzeczpospolita написала, что задержанные были гражданами Белоруссии и Украины. Белорусский телеканал СТВ назвал имена трех белорусов (это Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко),  сообщив, что они непричастны к шпионажу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого заявил, что Польша без доказательств «хватает» граждан, чтобы потом предложить Минску или Москве «обмен на кого-то».

Читайте на РБК Pro
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Спорт и шесть сигар каждый день: как Майкл Джордан остается в форме
Почему у вас не получается ладить с подчиненными: семь причин

В январе двух иностранцев, заподозренных в шпионаже для России, задержали в Словении. По мнению Любляны, они были частью сети «спящих» агентов российской военной разведки, которые имеют гражданство третьих стран.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
Польша шпионаж прокуратура контрразведка
Материалы по теме
Лукашенко заявил о предложении Польши обменять задержанных за шпионаж
Политика
Rzeczpospolita узнала, что «шпионили для России» в Польше не россияне
Политика
Польша обвинила в шпионаже участника исторических реконструкций из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter