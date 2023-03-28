Мэр Киева сообщил о взрывах

Мэр Киева Кличко: на севере и западе столицы Украины произошли взрывы

В Киеве объявили воздушную тревогу, работает ПВО. По словам главы города Виталия Кличко, взрывы слышны на западе и севере столицы Украины

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В Киеве раздались взрывы, по предварительной информации — в Оболонском и Святошинском районах на севере и западе города, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Все службы следуют на место. Подробности — со временем», — добавил он.

Позднее Кличко уточнил, что загорелся магазин в Святошинском районе.

В городе объявлена воздушная тревога, работает ПВО, добавили в Киевской военной администрации.

Неделю назад, 21 марта, о взрывах сообщали в Одессе. Как рассказал глава местной администрации Юрий Крук, получил повреждения жилой дом, есть пострадавшие, но обошлось без жертв.