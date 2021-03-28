Bild сообщил об опасениях в ФРГ из-за российских устройств на подлодках

В 2005 году корабли ВМФ Германии оснастили навигационными устройствами от компании «Транзас», затем их установили на современных подлодках. В ФРГ опасаются, что «в случае саботажа» данные могут перехватить другие страны

Фото: Michal Fludra / Global Look / ZUMA Press

Подводные лодки ВМФ Германии оснащены навигационными устройствами, которые разработала российская компания «Транзас», шифрование данных в этих системах «не соответствует военному стандарту», пишет Bild am Sonntag.

Газета сообщает, что Германия начала сотрудничать с «Транзасом» в 2005 году, когда должность канцлера занимал Герхард Шредер. По ее данным, тогда около сотни кораблей ВМФ страны оснастили устройствами от российской компании. Впоследствии Берлин решил установить навигационные приборы для определения местоположения, скорости и маршрута «Navi Sailor 4100» от «Транзаса» на современных субмаринах U 35 и U 36, которые находятся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов соответственно.

Как пишет издание, летом 2020 года Федеральная служба защиты конституции Германии предупредила об опасности навигационных систем в случае «шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств»: в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно манипулировать, «вплоть до полной потери функциональности» корабля. Bild со ссылкой на экспертов в области безопасности также сообщает, что «из-за тесных связей» с Россией компания находится в центре внимания западных спецслужб.

«Мы обеспокоены тем, что наши данные будут перехвачены — например, иностранными разведками», — приводит газета слова неназванного морского офицера.