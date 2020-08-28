Общество , 28 авг, 04:05
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Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
Недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка, сообщило Северное командование ВС США в Twitter.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия.
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