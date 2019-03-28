Reuters узнал о тотальном запрете США на нефтяные сделки с Венесуэлой

Вашингтон усиливает давление на режим Мадуро, блокируя любые потенциальные сделки с нефтью и нефтепродуктами. Под угрозой санкций оказываются даже те компании, которые не нарушают прямо ограничений, введенных Вашингтоном в феврале

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Власти США дали указания всем нефтекомпаниям и перерабатывающим предприятиям прекратить деловые отношения с Венесуэлой под угрозой санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Запрет касается даже тех сделок, которые прямо не запрещены текущими условиями санкций.

Несмотря на введение санкций против нефтяной индустрии Венесуэлы, некоторые компании из Индии, России и Европы продолжают работать с режимом Мадуро. В феврале стало известно, что, несмотря на санкции, Каракас продолжает экспортировать нефть — взамен американского рынка венесуэльские ресурсы поставляются на нефтеперерабатывающие предприятия в Индии, России, Норвегии, Швеции и Испании.

Вашингтон стремится оборвать эти контакты. В первую очередь США заинтересованы в прекращении поставок в Венесуэлу бензина и нефтепродуктов, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть для того, чтобы сделать ее более пригодной для экспорта. По гуманитарным соображениям исключение будет сделано для авиатоплива и дизтоплива.

Как пояснили источники, Госдеп дал понять участникам рынка, что любой вид торговли нефтью — прямой, опосредованный или по бартеру — будет считаться нарушением санкционного режима.