Кириенко назвал лженаучным приложение кривой Гаусса к выборам

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая перед политологами, назвал «лженаукой» проверку выборов по кривой Гаусса. Однако голосование в Москве соответствовало идеальному распределению голосов, отметил он

Метод проверки подлинности результатов выборов по кривой Гаусса некорректен, утверждает первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он заявил об этом, выступая на закрытой ежегодной конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), рассказали РБК участники встречи политологи Леонид Давыдов и Михаил Виноградов и подтвердили организаторы мероприятия.

В ходе конференции ее участники процитировали Кириенко его слова, что результат выборов в крупных городах очень важен. В ответ первый замглавы АП заявил, что считает теорию о том, что результаты выборов должны ложиться на идеальную кривую Гаусса, «в общем, лженаукой». Однако, по его словам, «с удивлением обнаружил, посмотрев материалы апологетов этой теории, что голосование в Москве — еще и идеальный пример правильного распределения голосов» [цитату привел политолог Давыдов, ее подлинность РБК подтвердили в ФоРГО].

Что такое кривая Гаусса? Кривая Гаусса — график, который показывает, что чем ближе событие к среднестатистическому, тем чаще оно происходит. При нормальном распределении — если происходящие события являются среднестатистическими — график имеет колоколообразную форму. После выборов в Госдуму 2011 года физик Сергей Шпилькин заявил, что фальсификации на выборах можно доказать математически, основываясь на данных ЦИК. По его мнению, если построенная на их основе кривая Гаусса имеет сильные отклонения в виде пиков или нескольких максимумов, это может говорить об одновременном голосовании большого числа избирателей, поддерживающих одного кандидата, то есть о вбросах бюллетеней за этого кандидата (примеры графиков на прошедших президентских выборах). Карл Фридрих Гаусс ( 1777 - 1855) — величайший математик XIX столетия, известен также работами по астрономии, геодезии, механике и физике. Комментируя мартовские выборы, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что не готова верить этому методу проверки, пока сторонники теории «не придут и на основе реальных выборов тех стран, которым они доверяют, их не проиллюстрируют, как показывают там кривую Гаусса».

Также участники конференции обсуждали с Кириенко образ будущего для нового президентского срока Путина. До выборов «Ведомости» сообщили, что поиск этого образа в Кремле для кампании основного кандидата идет сложно.

Конференцию, помимо упомянутых, посетили замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, социолог ВЦИОМ Михаил Мамонов, президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина, гендиректор фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, ректор Ленинградского университета им. Пушкина Станислав Еремеев и другие представители вузов из регионов.

Кириенко уже несколько раз встречался с политологами и политтехнологами. В сентябре после единого дня голосования он провел мероприятие с главами избирательных штабов губернаторов, участвовавших в выборах 10 сентября 2017 года. Тогда первый замглавы АП назвал легитимность, законность и явку приоритетными показателями на выборах всех уровней.

Выборы президента в России прошли 18 марта. Победивший на них Владимир Путин получил 76,69% голосов при 67,54% явки. В столице действующего президента поддержали 70,88% избирателей. По мнению политологов, это высокий результат для субъекта, где, как правило, кандидаты от власти набирают заметно меньше, чем в целом по стране. После выборов двое федеральных чиновников рассказали РБК, что в Кремле итоги голосования считают идеальными.