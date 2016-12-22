Кириенко рассказал об «отработке технологий провокаций» в Кемерово

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил о «технологиях провокаций», использованных в Кузбассе. Об этом он заявил в своем выступлении перед политологами на конференции Фонда развития гражданского общества

Сергей Кириенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко рассказал о провокациях, произошедших в Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Речь шла об информационных вбросах о 300 погибших, ответственность за которые взял на себя украинский пранкер Евгений Вольнов, уточнили РБК в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), где проходило выступление Кириенко. Первый замглавы АП принял участие в ежегодной конференции ФоРГО, рассказали РБК участники встречи — политолог Леонид Давыдов и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Расшифровку с закрытой встречи привели в Telegram-канале Давыдова «Давыдов индекс», близкий к Кремлю источник РБК подтвердил достоверность цитат.

«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций, — заявил Кириенко. — Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций». Из произошедшего предстоит сделать большое количество выводов, добавил он. «Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей, — сказал чиновник. — Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать».

Политолог Виноградов подтвердил РБК, что речь шла о кемеровской трагедии. В ФоРГО РБК подтвердили факт встречи и рассказали, что конференция прошла в закрытом от прессы режиме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать поведение властей Кемеровской области и Кемерово после пожара. На вопрос о том, как относятся в АП к поведению губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который не вышел к собравшимся напротив администрации жителям региона, а также к словам вице-губернатора Сергея Цивилева, который упрекнул родственника погибших в пожаре в «пиаре на крови», пресс-секретарь напомнил о заявлении президента Владимира Путина, которое он сделал во время разговора с «инициативной группой граждан, кемеровчан». «Больше я сказать не могу, да, наверное, и не буду», — резюмировал Песков.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, в ходе него погибли 64 человека, из них 41 ребенок. По факту произошедшего были возбуждены несколько уголовных дел. После пожара в Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем 20 городах России прошли акции памяти.

Конференцию, помимо упомянутых, посетили замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, социолог ВЦИОМа Михаил Мамонов, президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина, гендиректор фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, ректор Ленинградского университета им. Пушкина Станислав Еремеев и другие представители вузов из регионов.