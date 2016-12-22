Тулеев в видеообращении заявил о попытках «стравить людей» после пожара

Губернатор поблагодарил всех поддерживающих кемеровчан, но заметил, что в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей». Причастным к этому он назвал украинского пранкера, который звонил с новостями о «300 погибших»

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово обратился к местным жителям с видеообращением. В нем глава региона поблагодарил всех, кто поддерживает кемеровчан, однако подчеркнул, что есть и «определенные силы, которые пытаются стравить людей». Обращение губернатора размещено в официальном YouTube-аккаунте пресс-службы областной администрации.

Видео: Пресс-служба АКО / YouTube

«Уважаемые кузбассовцы, нас поддерживает не только все страна, а весь мир. Я хочу поклониться всем, кто поддерживает нас в эти труднейшие дни и кто помогает нам реально», — сказал Тулеев. О трагедии, как добавил глава области, кемеровчане «все знают». Однако, несмотря на это, вокруг нее, по мнению главы Кемеровской области, «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей» и «нажиться на чужом горе». «[Эти люди], соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил он.

«Посмотрите, Украина: телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот, примите, и чуть ли не заявляет, что число погибших составило уже 600–700 человек», — отозвался губернатор об украинском пранкере Евгении Вольнове (который накануне подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики, где звонил в кемеровские медицинские учреждения, морги и государственные органы и сообщал о «300 погибших» при пожаре в ТЦ). «Работают ведь официальные органы, МЧС, и вам [корректную информацию] официально доложили», — добавил глава обладминистрации, заметив, что сам не может отстраненно относиться к произошедшему, потому что в результате трагедии погибла и его племянница.

«Страшное это горе. И как всегда было на Руси, люди в таком случае объединяются обязательно, это святое», — добавил Тулеев. «Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунственно», — заметил он.

«А посмотрите, что вообще творится, — продолжил губернатор. — Шахта «Юбилейная»: два раза анонимные звонки о том, что шахта заминирована». «Ну какой порядок, мы обязаны просто шахтеров поднимать. Только подняли, спустили — опять анонимный звонок: шахта заминирована», — рассказал он, подчеркнув, что теперь такие же звонки «проходят по шахтам «Антоновская», «Полосухинская» и «Новокузнецкая». «Для чего это делается? Ну чтобы озлобились люди», — предположил глава региона.

«Или вот вчера, допустим, звонят, к семьям погибших прямо обращаются: «Мы областной суд, приезжайте, будут предварительные слушания», — рассказал Тулеев. «Ну люди верят, едут. А областной суд вообще не в теме, он и понятия об этом не имеет. Но их же [родственников погибших] подняли специально. Семьи погибших, люди в горе, их приглашают. И вот каждый на свой лад. Просто травля идет со всех сторон», — заявил губернатор.

«Или вот давайте возьмем эту ночь. Я третьи сутки не сплю лично», — заметил политик. «Звонки ночью — минирование пяти объектов в Кемерово: кафе, пельменная, развлекательный центр. И это все, мы четко понимаем, глубоко продумано и делается специально, чтобы натравить одну часть населения на другую», — сообщил он, заметив, что власти региона, правоохранительные органы, МЧС и Следственный комитет предоставляют общественности «любую информацию».

«Задача моя как губернатора — помочь семьям, достойно похоронить [людей]. Но это трудно, потому что есть только фрагменты тел. <…> Для этого должна проводиться специальная процедура. Это долго, это около трех недель может идти. А люди же ждут. Это же напряжение, это стресс. И этим пользуются», — рассказал губернатор.

Во время состоявшегося накануне в Кемерово совещания с президентом России Владимиром Путиным Тулеев, по его словам, попросил главу государства, чтобы из региона «никто не уезжал и чтобы до конца провели расследование и всех виновных реально достали» (26 марта, после пожара в торговом центре, в Кемерово вместе с группой сотрудников центрального аппарата СК приехал глава ведомства Александр Бастрыкин). «Каждый должен ответить. Должна быть настоящая справедливость», — заявил глава обладминистрации.

Теперь Тулеев, по его словам, будет «персонально разбираться с каждой семьей», где пострадали или погибли люди. «Всех мы примем и поможем», — заверил губернатор, напомнив, что областная администрация приняла решение выплатить каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, по 1 млн руб. Легкораненые в результате происшествия, по его данным, получат в рамках этих дотаций по 200 тыс. руб., тяжелораненые — по 400 тыс.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу, где находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Приоритетной версией случившегося в Следственном комитете назвали короткое замыкание.

27 марта на площади Советов в центре Кемерово состоялся стихийный митинг. Участие в нем, по оценкам корреспондента tayga.info, приняли более 4,5 тыс. человек. Местные жители требовали предоставить им актуальные данные, сколько людей на самом деле погибли при пожаре в торговом центре. Мэр города Илья Середюк в ответ на это предложил кемеровчанам посетить вместе с ним морг и сверить количество находящихся там тел с заявленным ранее. «Прошлись по всем кабинетам, подсобкам и проверили все туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки и все машины. В списке было 64 погибших», — рассказывал потом один из активистов.

Подобное недоверие к властям в Следственном комитете позже увязали, в частности, с действиями украинского пранкера Евгения Вольнова. 25 марта он, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал кемеровские медучреждения и морги, заявляя, что при пожаре погибли «300 человек». Впоследствии запись этих переговоров пранкер выложил на своей странице в YouTube. Затем в разговоре с РБК Вольнов пояснил, что получил информацию о 300 погибших, учитывая «анализ количества мест в кинозалах». 28 марта СКР возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).