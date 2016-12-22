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Директор СВР признал наличие разведчиков среди высланных дипломатов
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Директор СВР признал наличие разведчиков среди высланных дипломатов
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Директор СВР признал наличие разведчиков среди высланных дипломатов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных российских дипломатов были офицеры внешней разведки. По его словам, они обеспечивали безопасность посольств
Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Среди высланных в связи с «делом Скрипаля» представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В числе сотрудников МИД[а] есть и офицеры нашей службы», — сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»), подчеркнув, что они обеспечивали безопасность посольств и их было немного.

Глава СВР добавил, что среди высланных россиян также «лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале».

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Нарышкин также заявил, что высылка дипломатов является «грязной и циничной провокацией» со стороны группы стран, которые «формируют атмосферу русофобии». Он отметил, что на это будет дан «довольно жесткий» ответ со стороны России.

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О том, что высылаемые россияне являются «разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием», ранее заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Начиная с 26 марта более 20 стран объявили о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Ряд представителей дипмиссий должны покинуть США, Германию, Францию, Украину, страны Прибалтики и другие государства.

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Решение было принято в знак солидарности с Великобританией, откуда ранее выслали 23 российских дипломата. Это было сделано после того, как премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой долей вероятности причастна к отравлению экс-полкновника ГРУ Сергея Срипаля и его дочери. Они были найдены без сознания на улице британского Солсбери. Москва в ответ выслала столько же сотрудников дипмиссии Великобритании.

Россия отрицает обвинения в причастности к отравлению Скрипаля. Так, глава МИДа Сергей Лавров утверждал, что Москва «ответит на хамство стран Запада». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что эти обвинения беспрецедентны и граничат с бандитизмом.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Сергей Нарышкин , СВР , дипломаты , разведка
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