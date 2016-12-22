США связали улучшение отношений с Россией с признанием «по делу Скрипаля»

После высылки российских дипломатов Госдеп озвучил новое условия восстановления отношений с Россией — признание ответственности за отравление Сергея Скрипаля. От диалога Вашингтон тем не менее не отказывается

Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP)

Вашингтон готов к диалогу с Москвой, но условием улучшения отношений теперь ставит признание по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт во время брифинга.

«Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей в первую очередь необходимо признать ответственность за эту атаку [отравление Скрипаля] и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность», — сказала она.

Нойерт отметила, что президент США Дональд Трамп лично принял решение о выдворении 60 российских дипломатов, чтобы продемонстрировать «нерушимую солидарность с Соединенным Королевством». Все 60 сотрудников дипмиссий, которых высылает Вашингтон, по словам Нойерт, являются «разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием». Она назвала это «крупнейшим единовременным выдворением россиян в истории США».

На этой неделе 19 стран Евросоюза, Канада, США, Украина, Молдавия, ​Албания, Македония, Норвегия и Австралия объявили о высылке российских дипломатов, в общей сложности в Россию вернутся больше 140 сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, НАТО заявило о решении сократить российское постпредство при альянсе, выслав десять дипломатов.

«Выдворение 141 сотрудника российской разведки в Москву является свидетельством того, насколько серьезно мир воспринимает продолжающуюся кампанию России по подрыву международной стабильности», — заявила представитель Госдепа.

Россия отрицает обвинения в причастности к отравлению Скрипаля. Глава МИД Сергей Лавров обещал, что Москва «ответит на хамство стран Запада». Великобритания «должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности», считает пресс-секретарь посольства России в Лондоне. «Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное», -сказал пресс-секретарь посольства вечером во вторник, 27 марта, передает «РИА Новости».