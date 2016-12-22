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Госдума предложит порядок защиты вкладчиков санируемых банков от АСВ
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Госдума предложит порядок защиты вкладчиков санируемых банков от АСВ
Санация «по списку», 09:39
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Госдума предложит порядок защиты вкладчиков санируемых банков от АСВ
Дума намерена разработать законопроект, который будет вводить очередность выдачи вкладов клиентам банков, где есть картотека неисполненных поручений. Закон нужен для защиты вкладчиков лишенных лицензий банков от претензий АСВ
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку совместно с Банком России (ЦБ), Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Минфином готовят проект закона, который должен защитить вкладчиков банков от претензий со стороны АСВ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета Анатолия Аксакова.

Идея законопроекта — отделить добросовестных вкладчиков банков от тех, кто связан с кредитной организацией и обладает ​инсайдерской информацией о ее работе, в частности, может знать о грозящем ей отзыве лицензии.

Для этого депутаты намерены прописать в законе порядок выдачи вкладов клиентам, который будет вступать в силу, если в банке появляется картотека неисполненных платежей. Наличие картотеки, которая говорит о том, что у банка есть незакрытые обязательства перед другими кредиторами, является основным критерием для суда, который рассматривает иски АСВ к вкладчикам санируемых банков. При этом вкладчик вполне может и не знать, что у банка такая картотека уже есть.

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«Когда нет картотеки, то и исков к вкладчикам у АСВ быть не должно, — сказал Аксаков.— Когда же введена картотека, то тут банкам необходимо четко фиксировать очередность обращения за деньгами и выдавать средства строго в соответствии с этой очередностью». Кроме того, депутаты намерены предложить суду учитывать, мог ли иметь человек доступ к инсайдерской информации.

Поводом для подготовки законопроекта стала практика подачи исков к клиентам санированных банков, которые незадолго до отзыва лицензий снимают со счета крупные суммы денег. В качестве примера «Коммерсантъ» приводит случаи, когда АСВ подавало иски в том числе к людям, которые снимали средства для погашения ипотеки за единственное жилье. Такие сделки также признавались недействительными без учета мотивов, только на основании того, что в банке была картотека неисполненных поручений. Суд обязывал вкладчиков вернуть деньги санированному банку, а если у них было недостаточно средств, судебные приставы могли распродавать их имущество. При этом после возвращения средств обязательства банка перед клиентом восстанавливаются, и в соответствии с законом, защищающим вкладчиков, клиент может получить страховое возмещение у АСВ на сумму до 1,4 млн руб.

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Как выяснил «Коммерсантъ», АСВ в целом не возражает против того, чтобы критерии добросовестности вкладчика были прописаны в законе. Однако из-за того, что законодательная инициатива существует пока только на уровне идеи, комментировать его собеседники издания отказались. По словам Аксакова, текст законопроекта может быть готов в ближайшие два месяца.

Газета «Ведомости» сообщала, что Верховный суд встал на защиту одного из вкладчиков банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова, который снял деньги со счета в этом банке за четыре дня до отзыва лицензии — 11 февраля 2016 года Сайфутдинов получил в кассе банка $39850, €25350 и 2,6 млн руб., предназначенные, по его словам, на покупку квартиры. АСВ, как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка — на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, и суды позицию АСВ поддержали.

Сайфутдинов оспорил решения нижестоящих судов в Верховном суде, и ВС принял решение в его пользу. ​Судья учел, что банк не исполнял требований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а вкладчик — кредитор первой очереди, так что о предпочтении говорить нельзя.

Автор: Наталья Демченко.
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