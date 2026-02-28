Операция США против Ирана

Бахрейн объявил эвакуацию из района, где находится база ВМС США

Reuters

Дым после взрывов в Манаме, Бахрейн (Фото: Reuters)

Входит в сюжет
В этой статье

В Бахрейне начали эвакуацию жителей из района Джуффейр в пригороде Манамы, где находится база ВМС США, заявило МВД в X.

«Министерство внутренних дел начало эвакуацию граждан из района Джуффейр. Настоятельно призываем вас к сотрудничеству с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

По данным Bahrein News Agency, под удар Ирана попал центр обслуживания Пятого флота ВМС США, дислоцированный в столице Бахрейна — Манаме. Al Jazeera сообщал о взрывах в Бахрейне.

Материал дополняется

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны