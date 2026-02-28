Бахрейн объявил эвакуацию из района, где находится база ВМС США
В Бахрейне начали эвакуацию жителей из района Джуффейр в пригороде Манамы, где находится база ВМС США, заявило МВД в X.
«Министерство внутренних дел начало эвакуацию граждан из района Джуффейр. Настоятельно призываем вас к сотрудничеству с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
По данным Bahrein News Agency, под удар Ирана попал центр обслуживания Пятого флота ВМС США, дислоцированный в столице Бахрейна — Манаме. Al Jazeera сообщал о взрывах в Бахрейне.
Материал дополняется