Бахрейн объявил эвакуацию из района, где находится база ВМС США

Дым после взрывов в Манаме, Бахрейн (Фото: Reuters)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

В Бахрейне начали эвакуацию жителей из района Джуффейр в пригороде Манамы, где находится база ВМС США, заявило МВД в X.

«Министерство внутренних дел начало эвакуацию граждан из района Джуффейр. Настоятельно призываем вас к сотрудничеству с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

По данным Bahrein News Agency, под удар Ирана попал центр обслуживания Пятого флота ВМС США, дислоцированный в столице Бахрейна — Манаме. Al Jazeera сообщал о взрывах в Бахрейне.

Материал дополняется