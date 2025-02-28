Маск назвал имя «будущего президента США»

Вэнс — лучший вице-президент США и «наш будущий президент», заявил Маск. Трамп — самый возрастной президент США, он не может занимать пост более двух сроков. Вице-президент становится президентом в исключительных обстоятельствах

Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем станет главой государства. Об этом заявил американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Бизнесмен назвал Вэнса «лучшим вице-президентом» и «нашим будущим президентом», отвечая на пост про его речь на Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе пост президента США во второй раз занял республиканец Дональд Трамп. Вэнс избирался с ним в паре. До этого он был сенатором от штата Огайо.

Действующая Конституция США не позволяет одному и тому же человеку занимать пост главы государства больше двух сроков. Вице-президент США может исполнять обязанности главы государства в случае неспособности президента делать это по ряду причин, например, в случае госпитализации или его смерти.

Так, в ноябре 1963 года, после убийства Джона Кеннеди, президентом США стал Линдон Джонсон, который избирался с ним в паре как вице-президент. На Трампа в ходе предвыборной гонки в 2024 году было совершено как минимум два покушения, при одном из них он был ранен в ухо.

Трампу 78 лет. Он дважды становился самым возрастным президентом в истории США, когда занимал пост. Республиканец не считает свой возраст помехой и утверждает, что отлично справляется с когнитивными тестами и находится в идеальной физической форме.

Вэнсу 40 лет. Он родился в Огайо и после школы поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом. Это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Впоследствии будущий вице-президент изменил свои взгляды в отношении республиканца, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022 году.