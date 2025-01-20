Вице-президент США Вэнс вступил в должность

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Выбранный на пост вице-президента США республиканец Джей Ди Вэнс вступил в должность.

Он принес клятву в служении своей стране на Библии, которая принадлежала его прабабушке.

Вэнс повторил слова присяги за судьей Верховного суда США Бреттом Кавано в окружении своей семьи: жены Уши и троих детей.

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Бывший президент США Барак Обама (Фото: Chip Somodevilla / Reuters) Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи (Фото: Kenny Holston / Reuters) Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший (Фото: Kenny Holston / Getty Images) Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images) Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Kenny Holston / Reuters) Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images) Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Бывший вице-президент США Майк Пенс (Фото: Saul Loeb / Reuters) Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл (Фото: Julia Demaree / Getty Images) Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано Представитель США Чип Рой (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Такер Карлсон (Фото: Shawn Thew / Getty Images) Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом (Фото: Jasper Colt / Reuters)

Вэнсу 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.