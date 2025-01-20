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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вице-президент США Вэнс вступил в должность

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Вице-президент США Вэнс вступил в должность
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Выбранный на пост вице-президента США республиканец Джей Ди Вэнс вступил в должность.

Он принес клятву в служении своей стране на Библии, которая принадлежала его прабабушке.

Вэнс повторил слова присяги за судьей Верховного суда США Бреттом Кавано в окружении своей семьи: жены Уши и троих детей.

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Бывший президент США Барак Обама
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
(Фото: Kenny Holston / Getty Images)
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
(Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)
Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Бывший вице-президент США Майк Пенс
(Фото: Saul Loeb / Reuters)
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
(Фото: Julia Demaree / Getty Images)
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Такер Карлсон
(Фото: Shawn Thew / Getty Images)
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
(Фото: Jasper Colt / Reuters)

Вэнсу 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.

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Джеймс Дэвид Вэнс вице-президент США
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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