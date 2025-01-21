Трамп вернул звание старейшего президента США. Инфографика

Трамп вернул должность президента США, а вместе с тем — звание старейшего хозяина Белого дома. О возрасте американских и мировых лидеров — в инфографике РБК

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Morry Gash / Getty Images)

Дональд Трамп, который критиковал Джо Байдена из-за возраста и не упускал возможности пошутить над его растерянностью и оговорками, вернулся в Белый дом в качестве самого возрастного президента США.

20 января 2025 года, когда Трамп принес присягу, ему было 78 лет и семь месяцев — почти на полгода больше, чем Байдену в день его инаугурации в 2021-м. Сам республиканец не считает свой возраст помехой и утверждает, что отлично справляется с когнитивными тестами и находится в идеальной физической форме.

Согласно подсчетам РБК, средний возраст американских лидеров — 56 лет. Как показал опрос Pew Research Center, 49% американцев считают лучшим возрастом для президента — 50 лет, только 3% опрошенных назвали оптимальным возрастом главы государства 70 лет и выше.

Ситуация в мире

Возраст Дональда Трампа не сильно выделяется на фоне его коллег. Так, большинству глав стран «Большой двадцатки» сейчас от 70 до 80 лет. Только два лидера государств объединения старше главы США — это президент Бразилии Лула да Силва, которому сейчас 79 лет, и 89-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.