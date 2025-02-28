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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Франции, комментируя обещания Трампа ввести пошлины на товары ЕС, призвал европейцев отказаться от «счастливой вассализации» и «заново открыть вкус к риску, амбициям и власти»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США и «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Лиссабоне. Его слова приводит Le Monde.

«Сегодня трансформация, которую мы должны совершить, — это стать силой, потому что мы ею не являемся. Мы рынок, мы мирное место, но мы немного аморфны. Мы недостаточно планируем заранее, — сказал он. — Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти. Это не плохое слово, наоборот».

Макрон подчеркнул, что ответ на действия президента США Дональда Трампа по отношению к ЕС должен исходить не из позиции подчинения.

После возвращения в Белый дом Трамп анонсировал 25-процентные таможенные пошлины на товары из ЕС и призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Он также «инициировал беспрецедентное сближение» с Россией, чем вызвал «опасения по поводу заключения мира на Украине за спиной украинцев и европейцев», отмечает Le Monde.

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Дональд Трамп
В Еврокомиссии назвали «пагубным для всех сторон» возможное решение о введении таможенных пошлин. Как писал Bloomberg, ЕС предупредил США о «решительном ответе» на подобные меры.

Президент России Владимир Путин считает, что европейцам «ментально больше нравился» экс-президент США Джо Байден, а Трамп имеет «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо», и «довольно быстро наведет порядок» в ЕС.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз США Франция Эмманюэль Макрон Дональд Трамп пошлины
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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