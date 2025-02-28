Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с США

Президент Франции, комментируя обещания Трампа ввести пошлины на товары ЕС, призвал европейцев отказаться от «счастливой вассализации» и «заново открыть вкус к риску, амбициям и власти»

Эмманюэль Макрон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США и «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Лиссабоне. Его слова приводит Le Monde.

«Сегодня трансформация, которую мы должны совершить, — это стать силой, потому что мы ею не являемся. Мы рынок, мы мирное место, но мы немного аморфны. Мы недостаточно планируем заранее, — сказал он. — Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти. Это не плохое слово, наоборот».

Макрон подчеркнул, что ответ на действия президента США Дональда Трампа по отношению к ЕС должен исходить не из позиции подчинения.

После возвращения в Белый дом Трамп анонсировал 25-процентные таможенные пошлины на товары из ЕС и призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Он также «инициировал беспрецедентное сближение» с Россией, чем вызвал «опасения по поводу заключения мира на Украине за спиной украинцев и европейцев», отмечает Le Monde.

В Еврокомиссии назвали «пагубным для всех сторон» возможное решение о введении таможенных пошлин. Как писал Bloomberg , ЕС предупредил США о «решительном ответе» на подобные меры.

Президент России Владимир Путин считает, что европейцам «ментально больше нравился» экс-президент США Джо Байден, а Трамп имеет «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо», и «довольно быстро наведет порядок» в ЕС.