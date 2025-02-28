Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в Госдепе

Планируется сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии, выяснило Politico. Противники инициативы предупреждают, что тем самым США уступят Китаю, который наращивает сеть дипмиссий и расширяет влияние за рубежом

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Администрация президента США планирует радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства, пишет Politico со ссылкой на источники, конфиденциальные документы, а также изучив публичные заявления и приказы президента Дональда Трампа.

Обновленный Госдепартамент сосредоточится на заключении международных бизнес-соглашений, обеспечении безопасности страны и привлечении иностранных инвестиций в США. В результате реорганизации будут сокращены или ликвидированы «бюро мягкой силы» (занимались такими вопросами, как продвижение демократии, права человека, научные исследования).

Сколько диппредставительств будет закрыто, пока не ясно, но госсекретарь Марко Рубио поддерживает идею о значительном количестве, рассказал собеседник издания. Каждое получит оценку по десятибалльной шкале исходя из нескольких критериев, включая получаемое бюджетное финансирование и политическую целесообразность работы. Politico выяснило, что, в частности, обсуждается сокращение ряда консульств во Франции (Рённ, Лион, Бордо, Страсбург), в Германии (Лейпциг, Дюссельдорф, Гамбург), Италии (Флоренция), Португалии (Понта-Дельгаде), Бразилии (Белу-Оризонти).

Сторонники перестройки Госдепартамента ожидают, что он больше сфокусируется на главных задачах, но сохранит прежнюю гибкость. К примеру, глава сенатского комитета по международным отношениям республиканец Джеймс Риш потребовал «сократить раздутую федеральную бюрократию» путем изменений в Госдепе и пожаловался, что лично столкнулся «с безответственным и пренебрежительным отношением» ведомства.

Критики инициативы предупреждают, что подобное реформирование нанесет ущерб США в долгосрочной перспективе. В то же время они напоминают, что Китай, напротив, расширяет сеть посольств, наращивая влияние по всему миру. Администрация же Трампа своими действиями «собирается резко сузить сферу применения американской дипломатии, резко сузить цели и практику нашей дипломатии и вернуть ее если не в XIX век, то, по крайней мере в период до Второй мировой войны», уверен бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Том Шеннон.

США располагают 168 посольствами, 88 консульствами и 17 другими дипмиссиями в примерно 170 странах мира. По американской классификации, посольством считается представительство США в столице другой страны, а консульством — филиал посольства, открытый в другом городе того же государства.

Программа сокращения госрасходов США связана с миллиардером Илоном Маском, который возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По официальным данным, к концу февраля это ведомство смогло сократить расходы бюджета на $65 млрд, пресекая мошенничество, расторгая контракты и договора аренды, продавая активы, аннулируя гранты и увольняя персонал правительственных учреждений.

Всего за прошедший месяц DOGE добился сокращения тысяч госслужащих — 3,4 тыс. в Лесной службе США (занимается охраной лесов и борьбой с пожарами), 2 тыс. в Минэнерго, 1,3 тыс. в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также по 1 тыс. в Министерстве по делам ветеранов и Службе национальных парков США. Это затронуло преимущественно сотрудников на испытательном сроке: с ними проще разорвать трудовые отношения.