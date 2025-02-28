 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в Госдепе

Politico: Трамп задумал радикально сократить Госдепартамент США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Планируется сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии, выяснило Politico. Противники инициативы предупреждают, что тем самым США уступят Китаю, который наращивает сеть дипмиссий и расширяет влияние за рубежом
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Администрация президента США планирует радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства, пишет Politico со ссылкой на источники, конфиденциальные документы, а также изучив публичные заявления и приказы президента Дональда Трампа.

Обновленный Госдепартамент сосредоточится на заключении международных бизнес-соглашений, обеспечении безопасности страны и привлечении иностранных инвестиций в США. В результате реорганизации будут сокращены или ликвидированы «бюро мягкой силы» (занимались такими вопросами, как продвижение демократии, права человека, научные исследования).

Сколько диппредставительств будет закрыто, пока не ясно, но госсекретарь Марко Рубио поддерживает идею о значительном количестве, рассказал собеседник издания. Каждое получит оценку по десятибалльной шкале исходя из нескольких критериев, включая получаемое бюджетное финансирование и политическую целесообразность работы. Politico выяснило, что, в частности, обсуждается сокращение ряда консульств во Франции (Рённ, Лион, Бордо, Страсбург), в Германии (Лейпциг, Дюссельдорф, Гамбург), Италии (Флоренция), Португалии (Понта-Дельгаде), Бразилии (Белу-Оризонти).

Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе США
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Сторонники перестройки Госдепартамента ожидают, что он больше сфокусируется на главных задачах, но сохранит прежнюю гибкость. К примеру, глава сенатского комитета по международным отношениям республиканец Джеймс Риш потребовал «сократить раздутую федеральную бюрократию» путем изменений в Госдепе и пожаловался, что лично столкнулся «с безответственным и пренебрежительным отношением» ведомства.

Критики инициативы предупреждают, что подобное реформирование нанесет ущерб США в долгосрочной перспективе. В то же время они напоминают, что Китай, напротив, расширяет сеть посольств, наращивая влияние по всему миру. Администрация же Трампа своими действиями «собирается резко сузить сферу применения американской дипломатии, резко сузить цели и практику нашей дипломатии и вернуть ее если не в XIX век, то, по крайней мере в период до Второй мировой войны», уверен бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Том Шеннон.

Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет Пентагона
Политика
Пит Хегсет

США располагают 168 посольствами, 88 консульствами и 17 другими дипмиссиями в примерно 170 странах мира. По американской классификации, посольством считается представительство США в столице другой страны, а консульством — филиал посольства, открытый в другом городе того же государства.

Программа сокращения госрасходов США связана с миллиардером Илоном Маском, который возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По официальным данным, к концу февраля это ведомство смогло сократить расходы бюджета на $65 млрд, пресекая мошенничество, расторгая контракты и договора аренды, продавая активы, аннулируя гранты и увольняя персонал правительственных учреждений.

Всего за прошедший месяц DOGE добился сокращения тысяч госслужащих — 3,4 тыс. в Лесной службе США (занимается охраной лесов и борьбой с пожарами), 2 тыс. в Минэнерго, 1,3 тыс. в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также по 1 тыс. в Министерстве по делам ветеранов и Службе национальных парков США. Это затронуло преимущественно сотрудников на испытательном сроке: с ними проще разорвать трудовые отношения.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Госдепартамент США США Марко Рубио сокращение расходов
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на Украине
Политика
Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине
Политика
Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Ким Чен Ын объявил готовность к применения ядерного оружияПолитика, 09:51
В доме у Белорусского вокзала выставили на торги бывшие билетные кассыНедвижимость, 09:37
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
В Якутске у 70 пациентов центра реабилитации нашли кишечную инфекциюОбщество, 09:30
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 годуЭкономика, 09:26
«Не знаем, каким будет сюрприз»: зачем Трамп угрожает ЕС пошлинамиPro, 09:23
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита ТихонаПолитика, 09:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Магнита», «Самолета» и «Европлана» покинут индекс МосбиржиИнвестиции, 09:21
Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в ГосдепеПолитика, 09:20
Перевод по СБП как сомнительная сделка: свежая судебная практикаPro, 08:59
В Пекине начались переговоры Шойгу и главы МИД Китая Ван ИПолитика, 08:58
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 08:51
Овечкин провел худший матч в сезонеСпорт, 08:41
Федеральная торговая комиссия США переедет в штаб-квартиру USAIDПолитика, 08:39