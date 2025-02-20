Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета Пентагона на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на служебную записку и источники, знакомые с этим вопросом.
По данным газеты, план должен быть представлен к 24 февраля. В нем перечислены 17 категорий расходов, для которых администрация президента США Дональда Трампа намерена сделать исключение. В частности, речь идет об операциях по защите южной границы страны, программах модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны, а также закупках дронов-камикадзе, подводных лодок и боеприпасов.
Предполагается, что сэкономленные деньги могут быть «перераспределены» на оплату новых приоритетов администрации, таких, как «Железный купол для Америки», сказал газете высокопоставленный чиновник Пентагона. Эта фраза, ранее произнесенная Трампом, подразумевает обширную систему противоракетной обороны, уточняет WP.
В случае реализации плана уже в следующем году в бюджете по этому направлению может остаться $50 млрд сэкономленных средств, добавил собеседник издания.
Материал дополняется
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Путин об итогах переговоров России и США. Видео
H&M ответила на возможность вернуться в Россию
Что включает в себя новый пакет санкций
Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков
Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций
Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии
Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской