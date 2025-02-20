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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет Пентагона

WP: Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет Пентагона на 8% в течение пяти лет
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Министр обороны США Пит Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета Пентагона на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на служебную записку и источники, знакомые с этим вопросом.

По данным газеты, план должен быть представлен к 24 февраля. В нем перечислены 17 категорий расходов, для которых администрация президента США Дональда Трампа намерена сделать исключение. В частности, речь идет об операциях по защите южной границы страны, программах модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны, а также закупках дронов-камикадзе, подводных лодок и боеприпасов.

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Предполагается, что сэкономленные деньги могут быть «перераспределены» на оплату новых приоритетов администрации, таких, как «Железный купол для Америки», сказал газете высокопоставленный чиновник Пентагона. Эта фраза, ранее произнесенная Трампом, подразумевает обширную систему противоракетной обороны, уточняет WP.

В случае реализации плана уже в следующем году в бюджете по этому направлению может остаться $50 млрд сэкономленных средств, добавил собеседник издания.

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Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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