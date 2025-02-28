В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

Ограничения ввели в 02:41 мск «для обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации

Московский аэропорт Шереметьево временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения введены в 02:41 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)», уточнил он.

В ночь на 24 января прием и отправка рейсов были приостановлены в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково, через некоторое время ограничения сняли.

Мэр Москвы Сергей Собянин тогда сообщил об отражении атаки беспилотников в Коломне, Раменском, Подольске, Щелково и Троицком административном округе. Минобороны затем отчиталось, что над Московской областью было сбито шесть дронов, еще один — над Москвой. Всего той ночью было атаковано 14 регионов, уничтожен 121 беспилотник. На тот момент это была самая крупная атака БПЛА с начала года.