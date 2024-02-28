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Военная операция на Украине ,  
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Критиковавший Трампа лидер республиканцев в сенате США покинет пост

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл объявил об уходе в отставку
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Митч Макконелл, возглавляющий республиканцев в сенате США, покинет пост в ноябре. Он активный сторонник предоставления Украине военной помощи со стороны США, из-за чего у него сложились напряженные отношения с Трампом
Митч Макконнелл
Митч Макконнелл (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл объявил о намерении уйти в отставку в ноябре после президентских выборов, передает CNN.

Решение об отставке было принято после гибели младшей сестры жены, рассказал сам сенатор и пообещал, что до окончания полномочий будет активен в своей работе. «У меня все еще достаточно бензина в баке, чтобы полностью разочаровать моих критиков, и я намерен сделать это со всем энтузиазмом, к которому они привыкли», — сказал Макконнелл.

Макконнеллу на прошлой неделе исполнилось 82 года, он начал карьеру в конгрессе в 42 года при Рональде Рейгане, а лидером республиканцев в сенате стал в 2007 году, занимая эту должность дольше всех партийных лидеров (как республиканцев, так и демократов) в истории США. Он решил не переизбираться на этот пост, но продолжит представлять в сенате штат Кентукки до официального окончания срока полномочий в январе 2027 года.

«Если бы вы сказали мне 40 лет спустя, что я предстану перед вами как лидер сената, находившийся на посту дольше всех в истории Америки, честно говоря, я бы подумал, что вы сошли с ума», — признался Макконнелл.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Как отмечает CNN, у Макконнелла «натянутые отношения» с экс-президентом Дональдом Трампом, который лидирует среди прочих кандидатов на республиканскую номинацию в президенты США.

Уход Макконнела знаменует собой начало конца эпохи в американской политике, пишет Washington Post. Он на протяжении десятилетий был влиятельным сенатором, повлиявшим на судебную систему США и критиковавшим Трампа, в частности — за нападение его сторонников на Капиталий в январе 2021 года.

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Кроме того, он поддержал представленный демократами в начале февраля пакет финансирования Украины на $60 млрд, и активнее других республиканцев настаивал на необходимости поддержки Украины со стороны США, за что критиковался трампистами.

The New York Times называла Макконелла «рейганистским интервенционалистом» за его позицию во внешней политике, предусматривающую активную роль США в жизни других стран.

В последние месяцы в прессе распространялись опасения насчет здоровья Макконелла. В прошлом марте у сенатора выявили сотрясение мозга после падения в вашингтонском отеле, несколько месяцев спустя произошло два случая, когда он ненадолго замирал во время общения с репортерами, отмечаетCBS News.

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Среди его потенциальных преемников называют «трех Джонов», отмечает CNN: сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн, сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Вайоминга Джон Баррассо.

Российская сторона критикует предоставление Украине военной помощи и настаивает, что это не повлияет на достижение Москвой своих целей.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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