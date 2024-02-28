Wired написал о попытке спецслужб США следить за Путиным через Locomotive

Компания PlanetRisk из США создала технологию Locomotive по отслеживанию перемещения людей, в том числе глав государств, при помощи данных с их телефонов. Разведка пыталась таким образом отследить передвижения Путина

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Американская компания PlanetRisk — небольшой стартап, связанный с властями и спецслужбами США, — разработала программу, которая позволяет отслеживать местоположение людей, в том числе мировых лидеров, с помощью данных их мобильных телефонов, сообщает журнал Wired. Издание ссылается на книгу журналиста Байрона Тау «Средства контроля», которая вышла 27 февраля.

Работа над сервисом началась после того, как в 2016 году к PlanetRisk присоединился IТ-специалист Майк Йигли. Он провел несколько презентаций, в том числе для сотрудников спецслужб, где рассказывал, какие данные о владельцах смартфонов собирают установленные на них программы, в том числе приложения знакомств, и к чему могут получить доступ посторонние лица.

Каждому владельцу смартфона от Apple и Google присваивают «анонимный» рекламный идентификатор, по которому можно отслеживать, куда направляется человек, что он делает в интернете, какие программы устанавливает и т.д. PlanetRisk использовала эти данные; их разработка получила название Locomotive (образовано от слов «локация» и «мотив»), которое придумала 10-летняя дочь Йигли. Создание программы обошлось в $600 тыс., его профинансировал Пентагон.

Как пишет Wired, изначально Locomotive пользовались, чтобы следить за ситуацией в Сирии, в том числе за боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и их попытками вербовать новых членов. Но со временем разработчики поняли, что программа позволяет наблюдать и за перемещениями лидеров стран и лиц из их окружения. В частности, говорится в статье, PlanetRisk пыталась отследить устройства, которые принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, помощникам и другому «вспомогательному персоналу» из окружения президента России Владимира Путина. В PlanetRisk сделали вывод, что таким образом могут следить и за перемещениями самого российского лидера.

Путин в 2021 году рассказывал, что у него нет мобильного телефона. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не слышали о подобных попытках, описанных Wired. Он заявил, что спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента, а также призвал «отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее» (цитата по ТАСС).

Данные с телефонов разработчики получали «в режиме, близком к реальному времени», иногда с разницей 15–30 минут, передает издание.

Впоследствии Йигли ушел из PlanetRisk в компанию Aelius Exploitation Technologies и начал совершенствовать Locomotive, чтобы ею могло пользоваться совместное командование специальных операций США — элитный спецназ, который занимается борьбой с международным терроризмом. Его сотрудники, в частности, ликвидировали основателя «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена. Locomotive переименовали в VISR (Virtual Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Сейчас программу использует американская разведка.

Спецслужбы других стран также располагают доступом к этим данным за счет аналогичных программ, например от израильских компаний Insanet, Patternz и Rayzone, отмечает Wired.