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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о планах Пентагона отправить Киеву помощь в обход конгресса

CNN: Пентагон хочет отправить Киеву военную технику на $4 млрд в обход конгресса
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон с осени не может принять решение по дополнительной помощи Киеву. По данным источников CNN, Пентагон планирует потратить последние $4 млрд из президентских грантов на эти цели. Москва осуждает Запад за поставки Киеву
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Пентагон США планирует в обход решения конгресса отправить военную помощь на Украину, закупив собственную военную технику на оставшиеся $4 млрд, выделенные на эти цели президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

По словам собеседников телеканала, этот план пока не принят, однако он рассматривается даже без гарантий того, что конгресс в итоге согласует новый пакет помощи для Украины. Кроме этого, на фоне тяжелой ситуации на поле боя для ВСУ, ведутся разговоры и о других «потенциальных планах Б», пишет CNN.

Телеканал уточняет, что оставшиеся $4 млрд из президентских грантов не могут быть выделены на новые контракты без одобрения конгресса, однако Пентагон вправе использовать свои собственные запасы для отправки военной техники на Украину.

При этом ранее, как отмечают источники, военное ведомство не решалось на такой шаг без гарантий выделения дополнительных средств законодателями США. Военные объясняли это рисками для обороноспособности страны, отмечает CNN.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает в том числе выделение $60 млрд на помощь Украине. Причиной задержки стали разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижнюю). 13 февраля сенат принял этот законопроект, однако палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по проекту.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без помощи западных стран Вооруженные силы Украины будут отступать. Об этом же неоднократно говорил президент США Джо Байден, призывая республиканцев согласовать пакет помощи. Накануне он заявил, что отсутствие согласия конгрессменов грозит Киеву «мрачными» последствиями.

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США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине западными странами. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с января 2022 года по конец сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму более $113 млрд.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин ранее говорил, что без поддержки других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

CNN узнал о планах Пентагона отправить Киеву помощь в обход конгресса
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон Военная операция на Украине Конгресс США военная помощь
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