Группа военных в столице Чада направилась к президентскому дворцу

В столицу Чада ввели военную технику, в городе слышна стрельба, сообщает TchadOne. По данным издания, военные движутся в сторону президентского дворца. Президент Чада Идрис Деби захватил власть в стране в 2021-м после смерти отца

Фото: Zohra Bensemra / File Photo / Reuters

Группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада, городе Нджамене, чтобы взять его под контроль, сообщает местное издание TchadOne.

Ранее издание сообщало о появлении военной техники в столице страны. На опубликованных TchadOne кадрах была слышна стрельба.

Как пишет Libération, в ночь на 28 февраля неизвестные напали на офис одной из спецслужб Чада, в результате чего, по официальным данным, погибли несколько человек. Правительство республики обвинило в нападении сторонников оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло. Однако политик в разговоре с AFP свою причастность к атаке исключил.

По данным Libération, выстрелы в Нджамене, которые прозвучали днем, велись проправительственными военными возле штаб-квартиры PSF. Источник газеты пояснил, что помимо автоматического оружия применялись винтовки и гранаты со слезоточивым газом.

В правительстве нападение на штаб-квартиру одной из спецслужб связали с арестом члена PSF, обвиненного в «покушении на убийство президента Верховного суда». «Ситуация сейчас полностью под контролем», — цитирует Libération сообщение властей.

Чад (Республика Чад) — государство в Центральной Африке с населением около 17,5 млн человек, входит в регион Сахель. Страна граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном; на юге — с ЦАР; на востоке — с Суданом и Ливией — на севере. До 1960 года Чад был французской колонией. Французский язык наряду с арабским до сих пор является государственным в этой стране.

После гибели предыдущего президента Чада Идриса Деби в апреле 2021 года в стране создали переходное правительство. Деби правил Чадом с 1990 года и в апреле 2021 года переизбрался на шестой срок. В этом же месяце глава государства погиб от ранений, полученных во время боя с повстанцами.



После этого его 38-летний сын Махамат Идрис Деби захватил власть и сформировал временное переходное правительство. Он утверждал, что переходный период продлится полтора года, после чего власть перейдет к избранному правительству.

В октябре 2022 года в Чаде прошли антиправительственные протесты. По официальным данным, тогда погибли около 50 человек, в том числе десять силовиков. По данным правозащитников, число погибших существенно выше, среди убитых — безоружные гражданские лица. После судебного разбирательства по этому делу 262 человека приговорили к лишению свободы на срок от двух до трех лет за участие в столкновениях. Переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года.