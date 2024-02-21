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Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США

Axios: республиканцы негласно начали готовиться к шатдауну в США
Конгресс до сих пор не согласовал бюджет на 2024 финансовый год, теперь часть конгрессменов ушла на каникулы до 28 февраля. Среди республиканцев растут опасения, что США ждет как минимум частичный шатдаун с 1 марта
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановления работы федерального правительств в связи с отсутствием решения по продолжении его финансирования, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Люди предсказывают приостановку работы, даже если она продлится всего несколько дней», — рассказал изданию конгрессмен-республиканец. Другой источник оценил ситуацаию так: в конгрессе либо «близки к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется».

Если к 1 марта не будет принят бюджет или меры по сокращению расходов, произойдет частичная приостановка работы правительства. В случае отсутствия согласованного бюджета или временного решения, 8 марта начнется полная приостановка работы правительства.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

Конгресс не может согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода — с конца сентября. Конгрессменам уже трижды пришлось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.

С 15 февраля продолжаются каникулы нижней палаты конгресса США, они продлятся на 28 февраля.

Конгрессмены приостановили работу, так и не проголосовав по уже одобренному сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности. Билль, предусматривающий выделение $95,34 млрд в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят верхней палатой 13 февраля после продолжительных межпартийных переговоров.

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Администрация президента США раскритиковала каникулы палаты представителей без согласования билля помощи партнерам. «О чем они только думают? Боже мой, это так дико! И это только усиливает все опасения и вызывает, не скажу, что прямо панику, но серьезную обеспокоенность тем, насколько Соединенные Штаты надежный союзник. Это возмутительно», — сказал президент Джо Байден.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Конгресс США Сенат США палата представителей США шатдаун США
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