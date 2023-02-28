Пентагон пообещал изучить сообщения об утечке оружия с Украины

У Вашингтона пока нет данных, что предоставляемая Киеву помощь используется ненадлежащим образом, однако все подобные обвинения тщательно изучаются, заявили представители Пентагона на слушаниях в конгрессе

Роберт Сторч (Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images)

США получают сообщения о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине и проводят их оценку, заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе, посвященных помощи Украине.

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», — заявил он. Он отметил, что пока власти США не подтвердили ни одного такого случая.

Заместитель министра обороны США Колин Кол, также выступавший на слушаниях, подтвердил, что пока у Вашингтона нет никакой информации об утечке или ненадлежащем использовании оружия, поставленного на Украину. «Мы считаем, что украинцы по назначению используют то, что им дали», — сказал он. В то же время Кол отметил, что, поскольку на Украине существует проблема коррупции, США «продолжают настаивать на важности подотчетности и прозрачности» поставок оружия.

К строгому аудиту военной помощи, направляемой США на Украину, призывают представители Республиканской партии. В частности, член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин в январе назвала Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. «Сколько долларов из американских налогов тратятся на вещи, на которые они не должны были тратиться? Мы проведем аудит Украины», — заявила она.

Ряд консервативно настроенных республиканцев призывают к полному прекращению поддержки Украины в связи с большими расходами. Подобную резолюцию в феврале представили член палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетц и еще десять конгрессменов. Fox News назвал документ «резолюцией об усталости от Украины».

После начала российской спецоперации США оказали Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на общую сумму более $110 млрд. Объем военной помощи превысил $24 млрд.