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Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине

Конгрессмен США Мэтт Гетц подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Республиканец, член палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетц подготовил для внесения в Конгресс резолюцию, в которой призывает администрацию Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине, а участников конфликта – заключить мирное соглашение, передает Fox News со ссылкой на документ. Он называется «Резолюция об усталости от Украины».

В документе указано, что после начала российской операции США внесли основной вклад в военные действия на Украине, оказав Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $110 млрд.

Мэтт Гетц – политик-республиканец, поддерживающий бывшего президента Дональда Трампа. В США против конгрессмена ведется расследование по делу о торговле людьми для сексуальной эксплуатации и проституции. Его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Он вину отрицает, а в прошлом сентябре прокуратура, по данным источников CNN, рекомендовала не предъявлять ему обвинение.

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