В Пентагоне оценили сроки продолжительности конфликта на Украине

Замминистра обороны США Каль: конфликт на Украине может продлиться от полугода до трех лет

Конфликт Украины и России может развиваться по-разному, говорить о его сроках затруднительно, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, военные действия могут завершиться за полгода, а могут затянуться на несколько лет

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Конфликт на Украине может закончиться за полгода, а может затянуться на несколько лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль во время слушаний в конгрессе. Трансляция доступна на YouTube.

Каля cпросили, как долго, по оценке Пентагона, Украина будет нуждаться в финансовой поддержке Вашингтона.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он.

Замминистра обороны также напомнил о словах президента США Джо Байдена, который говорил, что Вашингтон будет поддерживать Киев сколько потребуется.

Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения конфликта. Отвечая на вопрос о том, как в Пентагоне видят завершение конфликта, он подчеркнул, что определять, что считать окончанием противостояния Москвы и Киева, должны граждане Украины.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе посетил Киев и Варшаву, где выступил с речами в поддержку Украины. Так, в Киеве он объявил о новом пакете помощи на $500 млн, а во время своей речи на лужайке Королевского замка в Варшаве заявил, что «поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделено и мы не устанем».

До этого глава государства также неоднократно подчеркивал, что США и НАТО будут поддерживать Киев «сколько потребуется».

Кремль неоднократно заявлял, что поставки вооружений Украине западными странами приведут только к затягиванию конфликта и не помешают Москве достигнуть поставленных целей.