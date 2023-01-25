Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского в телеэфире

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

В Белгородской области произошла «несанкционированная замена телесигнала», из-за чего в эфире появилось обращение украинского президента Владимира Зеленского, сообщили РБК в правительстве Белгородской области.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

О трансляции обращения Зеленского по федеральным каналам в регионе ранее сообщил телеграм-канал «Подъем».

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