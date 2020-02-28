Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны

Белый дом рассматривает возможность применения закона, дающего президенту право требовать от бизнеса выполнение заказов для нужд страны. Сейчас власти хотят обязать компании нарастить производство средств индивидуальной защиты

Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны. Речь идет о применении специальных полномочий по закону об оборонном производстве (Defense Production Act) с целью увеличения производства защитных масок и одежды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, попросивших об анонимности.

Закон об оборонном производстве (Defense Production Act) был принят в сентябре 1950 года на фоне начала Корейской войны. Он наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны в контексте холодной войны.

Представитель Министерства внутренней безопасности США сообщил агентству, что в среду, 26 февраля, возможность использования этого закона была обсуждена с министерством здравоохранения и социальных служб США. По его словам, положения закона могут быть использованы для изготовления «средств индивидуальной защиты», которые помогут гражданам избежать заражения. В настоящее время, как отметил он, в стране подобной продукции не хватает. Представитель ведомства также заявил, что применение закона является одним из нескольких вариантов, которые рассматриваются администрацией для борьбы с вирусом, и окончательное решение еще не принято.

Чиновник из Белого дома подтвердил Reuters, что администрация изучает возможность использования закона для стимулирования производства этих изделий. «Допустим «компания А» производит большое число респираторных масок, но они тратят 80% своих мощностей на изготовление масок, которые используют художники, и только 20% на респираторы типа N95. У нас будет возможность сказать корпорациям: «Нет, вы меняете свою производственную линию, так что теперь она составляет 80% масок N95 и 20% других», — пояснил он.