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Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны

Белый дом рассматривает возможность применения закона, дающего президенту право требовать от бизнеса выполнение заказов для нужд страны. Сейчас власти хотят обязать компании нарастить производство средств индивидуальной защиты
Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны. Речь идет о применении специальных полномочий по закону об оборонном производстве (Defense Production Act) с целью увеличения производства защитных масок и одежды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, попросивших об анонимности.

Закон об оборонном производстве (Defense Production Act) был принят в сентябре 1950 года на фоне начала Корейской войны. Он наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны в контексте холодной войны.

Представитель Министерства внутренней безопасности США сообщил агентству, что в среду, 26 февраля, возможность использования этого закона была обсуждена с министерством здравоохранения и социальных служб США. По его словам, положения закона могут быть использованы для изготовления «средств индивидуальной защиты», которые помогут гражданам избежать заражения. В настоящее время, как отметил он, в стране подобной продукции не хватает. Представитель ведомства также заявил, что применение закона является одним из нескольких вариантов, которые рассматриваются администрацией для борьбы с вирусом, и окончательное решение еще не принято.

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Чиновник из Белого дома подтвердил Reuters, что администрация изучает возможность использования закона для стимулирования производства этих изделий. «Допустим «компания А» производит большое число респираторных масок, но они тратят 80% своих мощностей на изготовление масок, которые используют художники, и только 20% на респираторы типа N95. У нас будет возможность сказать корпорациям: «Нет, вы меняете свою производственную линию, так что теперь она составляет 80% масок N95 и 20% других», — пояснил он.

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Глава министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил на этой неделе законодателям, что стране необходим запас в 300 млн масок в рамках борьбы с распространением вируса. По словам министра, сейчас в США есть лишь небольшая часть из этого числа, доступная для немедленного использования. Он уточнил, что это около 12 млн респираторов N95. В распоряжении ведомства имеется еще 5 млн масок этого типа, однако они не соответствуют сертификатам Национального института безопасности и здоровья США (NIOSH), из-за истекшего срока годности, уточнил глава министерства. В дополнение к этим маскам правительство США располагает запасом в 30 млн хирургических масок «марлевого типа», которые, по мнению Центров США по контролю и профилактике заболеваний, являются менее эффективными, поскольку они плохо фиксируются на лице, говорил Азар.

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Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в конце прошлого года. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в десятках стран, включая США. На территории Штатов выявлено 59 случаев заражения, большинство из них у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных из Японии в середине февраля.

По последним данным, количество выявленных инфицированных во всех странах превысило 82,6 тыс. человек, из них в материковом Китае инфекцией заразились более 78 тыс. человек. Количество умерших от коронавируса во всем мире превысило 2800 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, администрация США, Дональд Трамп
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