Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху

Это может повлиять на исход грядущих парламентских выборах и лишить правящую партию большинства

Беньямин Нетаньяху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает газета, это может повлиять на исход намеченных на 9 апреля внеочередные парламентские выборы. Сейчас опросы общественного мнения говорят о почти равных позициях партий Ликуд (ее возглавляет премьер) и оппозиционной партии «Синий и белый».

Как пишет Reuters, предъявлению обвинений будет предшествовать слушание, оно может состояться уже после выборов. На нем Нетаньяху может попытаться убедить прокурора не выдвигать обвинения.

Три уголовных дела В израильской прессе уголовные дела называют «делом 1000», «делом 2000» и «делом 4000». Первое строится на предположениях о том, что Нетаньяху получал на протяжении 2007-2016 годов подарки от бизнесменов. «Дело 2000» касается возможного сговора между премьером и владельцем газеты Yediot Aharonot Арноном Мозесом. Предположительно, Мозес попросил Нетаньяху предпринять меры против другого популярного издания — Israel Hayom — в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на страницах Yediot Aharonot. Третье дело строится на том, что премьер продвигал интересы телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху на принадлежащем ей сайту Walla. Свидетелем обвинения по третьему делу является бывший помощник Нетаньяху Нир Хефец.

Материал дополняется.