Госдума вновь приняла закон о запрете контактной притравки собак

Госдума повторно приняла закон о запрете контактной притравки собак. Новая версия документа была подготовлена согласительной комиссией нижней и верхней палат парламента, передает корреспондент РБК.

Согласно внесенным поправкам, согласованным Госдумой и Советом Федерации, подготовка и дрессировка охотничьих собак допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жесткого обращения с животными и причинения им вреда.

При этом притравка собак на животных, находящихся в неволе, теперь разрешается только с использованием ограждений. Также из документа удалены нормы, которые регламентировали тренировку ловчих птиц.

Законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак был принят Госдумой в декабре 2017 года, но был отклонен Совфедом. Как пояснили в Совфеде, введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.​