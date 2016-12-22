Депутаты уговорили сенаторов поддержать законопроект Володина
Политика, 25 янв, 22:10
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Депутаты уговорили сенаторов поддержать законопроект Володина
В четверг, 25 января, прошло заседание согласительной комиссии по отклоненному Совфедом законопроекту депутатов о запрете контактной притравки охотничьих собак. По его итогам депутаты и сенаторы подписали согласованный текст поправок, который устраивает обе стороны, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.
Согласно согласованным изменениям (есть в распоряжении РБК), «в случае использования животных для подготовки и обучения собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций, используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».
«Мы здесь принципиально договорились, что если зверь находится в состоянии естественной свободы, то по нему будет проходить подготовка собаки, приближенная к охоте... Как только зверь ограничен в своей свободе и обороноспособности, извините, здесь мы говорим, что можно использовать только ограждающие конструкции…» — подтвердил РБК сенатор Владимир Лебедев.
Вместе с тем остался ряд вопросов, которые согласительной комиссии еще предстоит решить. В частности, определить перечень охотничьих собак. Окончательный вариант поправок будет готов 10 февраля, сказал Николаев. Принципиальной разницы между принятым законом и новой редакцией нет, сказал РБК член комиссии единоросс Владимир Бурматов.
Одна из главных претензий сенаторов к закону думского спикера была в том, что он запрещал дрессировку любых собак, сказал РБК сенатор Антон Беляков. По его словам, эта «юридическая неточность» была исправлена.
Документ, внесенный в конце 2017 года группой депутатов во главе со спикером Думы Вячеславов Володиным, предполагал изменить существующую систему по дрессировке собак и птиц для дальнейшего их использования в охоте на более гуманную систему, исключающую жестокое обращение с животными. Притравка, согласно думской инициативе, для защиты диких животных от травм могла осуществляться только через ограждение (стекло или сетку). Физический контакт между животными, как указывалось в документе, должен быть запрещен.
Кроме того, инициатива Госдумы предлагала определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся используемые в тренировках животные, а также порядок их содержания и разведения. Соответствующие нормы должен был устанавливать федеральный орган исполнительной власти, отмечалось в документе. Помимо этого закон запрещал дрессировать собак, не отнесенных к охотничьим породам.
Однако в Совете Федерации посчитали, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли. «Для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, — это способы выживания», — говорил сенатор Виктор Штыров. Сенаторы отклонили законопроект.
Согласно согласованным изменениям (есть в распоряжении РБК), «в случае использования животных для подготовки и обучения собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций, используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».
«Мы здесь принципиально договорились, что если зверь находится в состоянии естественной свободы, то по нему будет проходить подготовка собаки, приближенная к охоте... Как только зверь ограничен в своей свободе и обороноспособности, извините, здесь мы говорим, что можно использовать только ограждающие конструкции…» — подтвердил РБК сенатор Владимир Лебедев.
Вместе с тем остался ряд вопросов, которые согласительной комиссии еще предстоит решить. В частности, определить перечень охотничьих собак. Окончательный вариант поправок будет готов 10 февраля, сказал Николаев. Принципиальной разницы между принятым законом и новой редакцией нет, сказал РБК член комиссии единоросс Владимир Бурматов.
Одна из главных претензий сенаторов к закону думского спикера была в том, что он запрещал дрессировку любых собак, сказал РБК сенатор Антон Беляков. По его словам, эта «юридическая неточность» была исправлена.
Документ, внесенный в конце 2017 года группой депутатов во главе со спикером Думы Вячеславов Володиным, предполагал изменить существующую систему по дрессировке собак и птиц для дальнейшего их использования в охоте на более гуманную систему, исключающую жестокое обращение с животными. Притравка, согласно думской инициативе, для защиты диких животных от травм могла осуществляться только через ограждение (стекло или сетку). Физический контакт между животными, как указывалось в документе, должен быть запрещен.
Кроме того, инициатива Госдумы предлагала определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся используемые в тренировках животные, а также порядок их содержания и разведения. Соответствующие нормы должен был устанавливать федеральный орган исполнительной власти, отмечалось в документе. Помимо этого закон запрещал дрессировать собак, не отнесенных к охотничьим породам.
Однако в Совете Федерации посчитали, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли. «Для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, — это способы выживания», — говорил сенатор Виктор Штыров. Сенаторы отклонили законопроект.