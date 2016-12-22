Кейси Аффлек не станет вручать «Оскар» лучшей актрисе из-за секс-скандала

В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре

Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до «позитивного»

Орешкин рассказал о потере сна из-за качества жизни в российских городах

США ввели санкции против шестерых граждан Афганистана и Пакистана

Москва назвала «вышедшей за рамки приличия» встречу по химоружию в Париже

Россия и США разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения

Появилось видео с места крушения вертолета на Украине

В Саратовской области при вооруженном нападении пострадал полицейский

ЦБ предпочел сбербанковский вариант объединения кредитных историй

В столичном МФЦ назвали ложными данные о признании однополого брака

В Думу внесли законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа

Минюст США начал восстанавливать переписку агентов ФБР

Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека

Двое россиян заявили о первом признанном в России однополом браке

В немецком Бохуме из-за бомбы эвакуировали 10 тыс. жителей

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

На оранжевой ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов

Как сирийские курды рассорили США и Турцию

Президент «ПСЖ» назвал условие продажи Неймара в «Реал»

На Украине вертолет врезался в линию электропередач

Депутаты уговорили сенаторов поддержать законопроект Володина

Капитализация Сбербанка превысила $100 млрд

За что МОК отстранил лидеров сборной России от Олимпиады

Эрдоган прибыл на границу с Сирией для инспекции турецких военных

Дворковичу удалось провести переговоры с американцами в Давосе

Лукашенко нашел белорусам замену «сбору с тунеядцев»

Почему госбанкам планируют запретить покупку частных банков

ОКР опубликовал имена отправленных на Олимпиаду спортсменов

Эксперты оценили возможности России по поддержанию работы МКС без США