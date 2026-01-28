Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT

Глава управления по кибербезопасности загружал не секретные, но «чувствительные» документы в ChatGPT, их могли изучить в OpenAI. Ранее он попадал под проверку, когда провалил тест на детекторе лжи

Мадху Готтумуккала (Фото: Heather Diehl / Getty Images)

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала летом 2025 года загрузил служебные документы в ChatGPT, сообщает Politico.

Это привело к срабатыванию внутренних систем кибербезопасности и проверке на уровне Министерства внутренней безопасности США (DHS).

Готтумуккала загрузил в чат-бот документы, связанные с контрактами CISA, помеченные грифом For Official Use Only («Только для служебного пользования»). Эти материалы не были засекречены, однако считаются «чувствительными» и не предназначены для публичного распространения, рассказали собеседники издания. Руководство DHS начало внутреннюю проверку возможного ущерба.

В агентстве заявили, что использование ChatGPT было согласовано и носило временный и ограниченный характер. По словам директора по связям с общественностью CISA Марси Маккарти, последний раз Готтумуккала пользовался сервисом в середине июля 2025 года в рамках «временного исключения из общих правил».

Данные, загружаемые в публичную версию ChatGPT, становятся доступными компании OpenAI и могут использоваться для обучения системы, поясняет Politico. В DHS при этом применяются альтернативные ИИ-инструменты, работающие внутри защищенных сетей ведомства.

Готтумуккала стал исполняющим обязанности главы CISA в мае 2025 года. Его работа на посту уже сопровождалась рядом внутренних конфликтов и проверок, отмечает издание. В частности, ряд сотрудников были отстранены от работы, после того как выяснилось, что Готтумуккала еще летом провалил тест на полиграфе.

Еще до вступления Трампа в его второй президентский срок Politico писало, что американские чиновники опасаются утечек данных из-за того, что команда избранного президента отказывается использовать защищенные способы передачи информации.

В 2024-м суд приговорил к 15 годам заключения 22-летнего военнослужащего военно-воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру по делу о разглашении секретной информации Пентагона. Тот сначала вину не признал, но потом изменил свое решение.

Тейшейра с февраля 2022 по март 2023 года размещал секретную информацию в чат-группе соцсети для геймеров Discord, насчитывающей 600 участников. Потом он публиковал сведения в другом сообществе — Thug Shaker Central, в котором состояли около 50 человек.