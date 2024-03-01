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Утечка данных разведки США ,  
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Фигурант дела об утечке секретных данных Пентагона решил признать вину

WP: Тейшейра решил признать вину в массовой утечке секретных документов США
Сюжет
Утечка данных разведки США
Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона и американской разведки Джек Тейшейра, который ранее заявил о своей невиновности, решил изменить показания, пишет WP. В совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы
Джек Тейшейра
Джек Тейшейра (Фото: Social Media Website / Reuters )

Военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиненный в разглашении секретной разведывательной информации, решил изменить предыдущее заявление о невиновности и признать вину в утечке данных. Об этом со ссылкой на соответствующее ходатайство, поданное в федеральный окружной суд в Бостоне, пишет The Washington Post (WP).

Газета напоминает, что Тейшейру обвиняют в использовании своего допуска для доступа к секретным правительственным сетям на базе ВВС в Кейп-Коде, где он работал техником по компьютерным сетям. Работая на базе обвиняемый делился сотнями секретных документов, а также своими собственными сводками секретных отчетов на геймерских сайтах.

21-летний Тейшейра был арестован в апреле прошлого года и обвинен по шести пунктам обвинения в незаконном хранении и передаче информации о национальной обороне. Свою вину от изначально не признал. Его адвокаты заявляли, что Тейшейра не ожидал, что секретная информация, которую он разместил в Discord, будет распространяться в интернете, и обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую обвиняемый представляет для национальной безопасности. WP пишет, что бывшему военному грозит до 25 лет лишения свободы.

Что грозит подозреваемому в утечке секретных документов США
Политика
Арест Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс, США), 13 апреля 2023 г.

Утечка секретных документов с информацией разведки США об украинском конфликте впервые была обнаружена в конце марта 2023 года, файлы были размещены на геймерских сайтах еще в начале месяца. Следующая партия документов, которая раскрывала факты американского шпионажа за официальными лицами Израиля, Южной Кореи и Украины, была найдена в начале апреля. Секретные документы до сих пор продолжают попадать в мировые СМИ, их количество может исчисляться сотнями.

По данным The New York Times, Тейшейра начал обнародовать документы менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину в феврале 2022 года. Он размещал секретную информацию в чат-группе соцсети для геймеров Discord, насчитывающей 600 участников. С октября обвиняемый публиковал сведения в другом сообществе, Thug Shaker Central, в котором состояли около 50 человек.

После обвинений против Тейшейры в подразделении ВВC, где он служил, отстранили от должности двух командиров, сообщал NBC News со ссылкой на представителя ВВС. Пентагон в июле объявил о планах ужесточить контроль за секретной информацией и улучшить методы хранения разведданных после масштабной утечки.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джек Тейшейра признание вины суд США утечка документов секретные документы Пентагон
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