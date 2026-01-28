 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кириенко раскрыл, какие слова Путина о президентстве его поразили

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что много лет назад его поразила фраза президента Владимира Путина, что главным качеством для лидера страны является умение чувствовать боль другого человека. Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, передает ТАСС.

Эти слова Путин произнес на встрече со школьниками и студентами в 2000-х. Тогда Кириенко занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Один из участников попросил Путина назвать главное качество, которым надо обладать для того, чтобы быть успешным президентом в России.

Кириенко признался, что был уверен: президент скажет школьникам, что «нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна».

«Он сказал, что, для того чтобы быть президентом в России, главное качество — это уметь чувствовать боль другого человека как свою собственную», — сказал Кириенко и добавил, что он запомнил эти слова на всю жизнь.

Путин вспомнил, что не считал себя готовым стать президентом 25 лет назад
Политика
Владимир Путин и Борис Ельцин

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за 25 лет президентства Путина Россия прошла путь «от края пропасти» до развитого суверенного государства. Сам российский лидер в 2020-м назвал президентство судьбой. До этого он говорил, что жертвует личной жизнью, находясь на президентском посту.

Путин стал исполняющим обязанности главы государства 31 декабря 1999 года после досрочного ухода Бориса Ельцина. В марте 2000 года он победил на выборах президента. На свой второй срок Путин был избран в марте 2004 года.

В 2008 году после избрания президентом Дмитрия Медведева Путин возглавил правительство. В 2012, 2018 и 2024 годах он снова побеждал на выборах главы государства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Сергей Кириенко Владимир Путин школьники
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком
Политика
Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
Политика
Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича Политика, 18:34
Песков ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и Трампа Политика, 18:34
Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева Спорт, 18:29
WhatsApp продолжил терять пользователей в России Технологии и медиа, 18:29
Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада Общество, 18:26
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа Политика, 18:22
Инвестгигант Fidelity запустит собственный долларовый стейблкоин FIDD Крипто, 18:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов Общество, 18:09
Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка Бизнес, 18:08
Опт упал, а розница выросла. Что случилось с рынком автозапчастей Авто, 18:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков Технологии и медиа, 18:00
В The Arena 8 февраля состоится выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:57
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян Спорт, 17:54