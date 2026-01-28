Кириенко раскрыл, какие слова Путина о президентстве его поразили

Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что много лет назад его поразила фраза президента Владимира Путина, что главным качеством для лидера страны является умение чувствовать боль другого человека. Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, передает ТАСС.

Эти слова Путин произнес на встрече со школьниками и студентами в 2000-х. Тогда Кириенко занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Один из участников попросил Путина назвать главное качество, которым надо обладать для того, чтобы быть успешным президентом в России.

Кириенко признался, что был уверен: президент скажет школьникам, что «нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна».

«Он сказал, что, для того чтобы быть президентом в России, главное качество — это уметь чувствовать боль другого человека как свою собственную», — сказал Кириенко и добавил, что он запомнил эти слова на всю жизнь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за 25 лет президентства Путина Россия прошла путь «от края пропасти» до развитого суверенного государства. Сам российский лидер в 2020-м назвал президентство судьбой. До этого он говорил, что жертвует личной жизнью, находясь на президентском посту.

Путин стал исполняющим обязанности главы государства 31 декабря 1999 года после досрочного ухода Бориса Ельцина. В марте 2000 года он победил на выборах президента. На свой второй срок Путин был избран в марте 2004 года.

В 2008 году после избрания президентом Дмитрия Медведева Путин возглавил правительство. В 2012, 2018 и 2024 годах он снова побеждал на выборах главы государства.