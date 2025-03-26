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Политика ,  
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Кремль оценил результаты четверти века правления Путина

По словам Пескова, за время президентства Путина Россия прошла путь «от края пропасти» до развитого суверенного государства. За последние сто лет дольше Путина у власти находился только Сталин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

26 марта исполнилось ровно 25 лет с момента первого избрания на должность президента Владимира Путина, в связи с этим Кремль попросили дать оценку прошедшему периоду.

«Дата действительно весьма примечательная, однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти — экономической, пропасти политической, пропасти в плане территориальной целостности — до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны, до превращения в действительно суверенное государство», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путину 72 года. Он стал и. о. президента 31 декабря 1999 года после ухода в отставку Бориса Ельцина. 26 марта 2000 года состоялись президентские выборы, в первом туре Путин победил с результатом 51,95%.

Сейчас у него идет пятый президентский срок. Выборы 2004 года он выиграл, получив 71,31% голосов, в 2012-м — 63,6%, в 2018-м — 76,69% и в 2024 году — 87,28%.

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Среди российских царей и советских руководителей Путина можно включить в десятку самых долго находившихся у власти лиц. Рекордсменом является царь Иван Грозный (правил с 1533 года, сначала при опекунах, по 1584 год — более 50 лет). Среди императоров на престоле дольше всех был Петр I (начал правление вместе с братом Иваном V в 1682 году при регентстве царевны Софьи, после его смерти в 1696 году стал единоличным правителем и умер в 1725-м, то есть был главой государства почти 43 года). Из лидеров СССР дольше всех страной руководил Иосиф Сталин (дату начала отсчета можно определять по-разному — например, если с момента, когда он стал генсеком ЦК ВКП (б) в 1922 году, то это более 30 лет — Сталин умер в 1953 году).

Среди современных лидеров постсоветских стран дольше Путина у власти находятся или находились лидеры Белоруссии Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон (оба с 1994 года, идет 31-й год), экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (1991–2019, 28 лет).

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