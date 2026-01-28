Обвиняемый во взяточничестве экс-депутат Вороновский не признал вину

Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС, Сегодня суд рассматривает жалобы на арест обвиняемого.

«Свою невиновность я буду доказывать. Считаю, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую», — заявил обвиняемый в ходе слушаний.

В ноябре Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Наказание — до 15 лет лишения свободы.

Басманный районный суд столицы арестовал Вороновского по делу о взятке 3 декабря, позднее продлив меру пресечения еще на три месяца. Депутат Константин Затулин утверждал, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги экс-депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы.

До этого приставы наложили арест на собственность Вороновского, а также депутата от «Единой России» Андрея Дорошенко — в рамках иска Генпрокуратуры об обращении их имущества в доход государства. Согласно иску, Анатолий Вороновский вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб.

Вороновский — бывший член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В 2017–2020 годах занимал должность замгубернатора Кубани. В 2021 году Вороновский стал депутатом от «Единой России» — по итогам распределения мест в Госдуму он не прошел, но получил вакантный мандат.