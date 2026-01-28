 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обвиняемый во взяточничестве экс-депутат Вороновский не признал вину

Анатолий Вороновский&nbsp;
Анатолий Вороновский  (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС, Сегодня суд рассматривает жалобы на арест обвиняемого.

«Свою невиновность я буду доказывать. Считаю, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую», — заявил обвиняемый в ходе слушаний.

В ноябре Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Наказание — до 15 лет лишения свободы.

Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского
Политика
Андрей Дорошенко

Басманный районный суд столицы арестовал Вороновского по делу о взятке 3 декабря, позднее продлив меру пресечения еще на три месяца. Депутат Константин Затулин утверждал, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги экс-депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы.

До этого приставы наложили арест на собственность Вороновского, а также депутата от «Единой России» Андрея Дорошенко — в рамках иска Генпрокуратуры об обращении их имущества в доход государства. Согласно иску, Анатолий Вороновский вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб.

Вороновский — бывший член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В 2017–2020 годах занимал должность замгубернатора Кубани. В 2021 году Вороновский стал депутатом от «Единой России» — по итогам распределения мест в Госдуму он не прошел, но получил вакантный мандат.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
взятка уголовное дело суд депутат Анатолий Вороновский
Материалы по теме
Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского
Политика
Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР»
Политика
По делу о хищениях на фортификации с экс-депутата взыскали более ₽4 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
ОАК договорилась о поставке в Индию шести шести самолетов Ил-114-300 Бизнес, 14:08
Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ Спорт, 14:06
Когда ChatGPT вреден: как универсальный ИИ может погубить ваш проект Образование, 14:05
Эксперты рассказали о последствиях морозов для майнеров биткоина Крипто, 14:01
Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 13:57
Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Аналитики оценили рост среднего ипотечного кредита в 2025 году Недвижимость, 13:55
Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС Политика, 13:49
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии Бизнес, 13:44
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта База знаний, 13:43
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее Общество, 13:35
Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков Общество, 13:35