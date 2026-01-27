 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские силы ПВО за сутки сбили ракету С-200 и 105 БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили зенитную ракету С-200, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Также военные уничтожили 11 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над какими конкретно регионами были перехвачены дроны, ведомство не уточнило.

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины остались несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним.

В ночь на 27 января дежурные силы ПВО сбили 19 беспилотников. Больше всего — девять дронов — уничтожили над Курской областью. Еще пять БПЛА перехватили над Краснодарским краем, три — над Азовским морем, по одному — над Орловской и Белгородской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Анастасия Карева
БПЛА зенитно-ракетный комплекс РСЗО HIMARS Минобороны
Материалы по теме
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа
Политика
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины
Политика
Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве Общество, 13:28 
Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет Инвестиции, 13:27
МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности Общество, 13:22
Стабильность накануне роста: рынок игристого в России в 2025 году Вино, 13:21
ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса Общество, 13:18
Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах Общество, 13:16
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом Спорт, 13:07
Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов Политика, 13:06
Минцифры назвало регионы с максимальным спросом на IT-ипотеку Недвижимость, 13:04
Акции Puma взлетели на 20% на новости о продаже ее доли китайской Anta Инвестиции, 12:51
Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники Политика, 12:51
Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада Общество, 12:50
Как правильно кататься на тюбинге и не навредить здоровью Life, 12:47