Российские силы ПВО за сутки сбили ракету С-200 и 105 БПЛА

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили зенитную ракету С-200, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Также военные уничтожили 11 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над какими конкретно регионами были перехвачены дроны, ведомство не уточнило.

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины остались несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним.

В ночь на 27 января дежурные силы ПВО сбили 19 беспилотников. Больше всего — девять дронов — уничтожили над Курской областью. Еще пять БПЛА перехватили над Краснодарским краем, три — над Азовским морем, по одному — над Орловской и Белгородской областями.