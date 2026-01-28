Военные сбили 75 дронов над Россией и Черным морем за ночь

Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Самое большое количество беспилотников, 24 аппарата, было уничтожено над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — в небе над Азовским морем и Курской областью, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Оперштаб Краснодарского края сообщил ночью о повреждении четырех частных домов в Северском районе в результате атаки БПЛА.

Глава Воронежской области Александр Гусев отчитался утром о перехвате дронов «над одним из районов региона», не уточнив, над каким именно. Гусев подчеркнул, что пострадавших нет, однако при падении обломков БПЛА загорелись нефтепродукты, пожар уже потушили.

Материал дополняется