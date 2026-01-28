 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 75 дронов над Россией и Черным морем за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Самое большое количество беспилотников, 24 аппарата, было уничтожено над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — в небе над Азовским морем и Курской областью, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Оперштаб Краснодарского края сообщил ночью о повреждении четырех частных домов в Северском районе в результате атаки БПЛА.

Глава Воронежской области Александр Гусев отчитался утром о перехвате дронов «над одним из районов региона», не уточнив, над каким именно. Гусев подчеркнул, что пострадавших нет, однако при падении обломков БПЛА загорелись нефтепродукты, пожар уже потушили.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
беспилотники Азовское море Черное море Краснодарский край Крым
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Курс доллара в феврале 2026-го: почему рост рубля до ₽75 — не предел Инвестиции, 08:00
Как не стать жертвой «псевдоинвестиций»: чек-лист от юристаПодписка на РБК, 08:00
Когда франшиза становится дроблением: ключевые сигналы для ФНСПодписка на РБК, 07:55
Цены на золото впервые в истории превысили $5200 за унцию Инвестиции, 07:54
Трамп раскрыл миллиардную сумму, полученную США за счет пошлин на импорт Экономика, 07:50
В Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты Политика, 07:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
2ГИС запустил функцию оплаты парковок в Москве Авто, 07:30
Какие БПИФы и ОПИФы стали самыми доходными в 2025-м и чего ждать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Военные сбили 75 дронов над Россией и Черным морем за ночь Политика, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
NYT узнала детали резолюции «Совета мира» Трампа Политика, 07:16
Китай облегчил продажу жилья иностранцам, включая россиянПодписка на РБК, 07:00
«Новые Лабубу». Почему производителям роботов прочат массовое банкротствоПодписка на РБК, 07:00