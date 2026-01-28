Военные сбили 75 дронов над Россией и Черным морем за ночь
Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Самое большое количество беспилотников, 24 аппарата, было уничтожено над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — в небе над Азовским морем и Курской областью, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.
Оперштаб Краснодарского края сообщил ночью о повреждении четырех частных домов в Северском районе в результате атаки БПЛА.
Глава Воронежской области Александр Гусев отчитался утром о перехвате дронов «над одним из районов региона», не уточнив, над каким именно. Гусев подчеркнул, что пострадавших нет, однако при падении обломков БПЛА загорелись нефтепродукты, пожар уже потушили.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России