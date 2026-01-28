Ташкент вновь потребовал от Москвы уважения к мигрантам в ходе рейдов

На встрече замглавы МИДа Узбекистана с российским послом узбекские дипломаты подчеркнули важность соблюдения прав и достоинства мигрантов в России, в том числе нарушивших миграционное законодательство, в ходе проверок и рейдов

Замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с российским послом в республике Алексеем Ерховым, они обсуждали вопросы трудовой миграции, сообщает посольство России в стране. Встреча прошла 26 января.

«В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

МИД Узбекистана уточнил, что затрагивались вопросы защиты прав и законных интересов граждан стран, которые работают в России. «Узбекская сторона особо подчеркнула принципиальную важность недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан, включая как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий», — сказано в заявлении ведомства.

В обсуждениях от узбекской стороны принимали участие генконсулы в российских регионах, а от российской — руководство консульского отдела дипмиссии, ответственные сотрудники по миграционным вопросам и представители правоохранительных органов.

«Встреча подтвердила нацеленность сторон на развитие прагматичного и взаимоуважительного диалога, направленного на упорядочение миграционных процессов и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации», — подчеркнули в МИД республики.

Стороны также подтвердили необходимость регулярных консультаций для совершенствования взаимодействия и укрепления сотрудничества, добавили там.

На прошлой неделе полицейские провели миграционные рейды в распределительном центре компании X5 Group в Санкт-Петербурге и в 139 магазинах «Перекресток» на территории города и Ленинградской области. В участки по итогам рейда доставили 95 иностранцев из распределительного центра, в отношении них составили административные протоколы. 280 человек доставили в участки после проверок в супермаркетах.

Летом прошлого года Узбекистан выражал обеспокоенность в связи с сообщениями о несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами республики в России. Ташкент призывал обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан.

Посольство Узбекистана направило ноту в МИД России с просьбой дать разъяснения «в связи с ситуацией в Москве». Речь шла о сообщениях, что во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова тогда рассказала, что Москва внимательно рассматривает содержащуюся в ноте информацию. Она подчеркнула, что у России с Узбекистаном «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» и ко всем темам двусторонних связей «мы подходим под этим углом зрения».

До этого, в мае, российского посла вызывали в МИД Узбекистана, на встрече ему указали на сообщения о «случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами».

В августе 2025 года глава российского МВД Владимир Колокольцев обсудил с коллегой из Узбекистана Азизом Ташпулатовым новые правила для мигрантов, которые вступили в силу в сентябре того же года. Они касались требования к иностранцам урегулировать свой трудовой статус до 10 сентября или покинуть Россию.

Колокольцев на встрече подчеркнул, что российские власти придают особое значение наведению порядка в сфере миграции. Он отметил, что в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции в апреле в системе ведомства была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.