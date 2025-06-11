МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу отношения к мигрантам

Российская сторона рассматривает информацию о грубом обращении с гражданами Узбекистана, которую посольство направило в ноте, заявила Захарова. Она подчеркнула, что ко всем темам подходят с точки зрения отношений союзничества

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Российская сторона внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России, направленную в связи с обеспокоенностью грубым обращением с мигрантами, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«У нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что у России с Узбекистаном «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» и ко всем темам двусторонних связей «мы подходим под этим углом зрения».

МИД Узбекистана накануне сообщил, что на встрече дипломатов двух стран Ташкент выразил обеспокоенность по поводу сообщений «о несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана».

Узбекская сторона призвала обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан и обратилась к «соответствующим органам РФ» с просьбой «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство». Посольство Узбекистана направило ноту в МИД России с просьбой дать разъяснения «в связи с ситуацией в Москве».

Как сообщало представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране. По итогам рейда было задержано до шести человек, у которых выявили проблемы с документами.

Власти Узбекистана не впервые обращают внимание российских властей на нарушение прав своих граждан в России. В мае российского посла Олега Мальгинова вызвали в МИД республики, где указали на сообщения о «случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами».

О нарушении прав своих граждан в России также заявляли власти Киргизии и Таджикистана из-за антимигрантских рейдов, депортаций и ограничений въезда.

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта прошлого года российский власти начали ужесточать миграционное законодательство. В отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.