Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском против России, потому что Москва, как заявляют в Бишкеке, отказывается оформлять полисы ОМС для членов семей трудовых мигрантов
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС (Евразийский экономический союз) с иском против России из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов. Об этом стало известно 27 января на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента страны) по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, сообщает 24.kg.

Между Россией и Киргизией действует соглашение о социальном обеспечении, которое также распространяется на все государства — члены ЕАЭС. Киргизия стала полноценным членом ЕАЭС в августе 2015 года. Бишкек хочет через суд обеспечить членов семей своих работающих в России граждан правом на бесплатное медицинское страхование. 

РБК обратился за комментарием в ФОМС и в Министерство экономики.

Согласно статье 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет РВП или ВНЖ, поэтому им отказывают в ОМС.

«Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов.

Согласно 3-му пункту ст. 98 XXVI раздела договора ЕАЭС, социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

Местом пребывания Суда ЕАЭС определен город Минск. Его составляют по два судьи от каждого государства-участника. Срок полномочий каждого из них — 9 лет. Они назначаются на должности Высшим советом. Цель Суда — единое толкование Договора о ЕАЭС и других международных соглашений.

В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Единой штаб-квартиры у ЕАЭС нет, руководящие органы находятся в разных городах союза.

