В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы Rheinmetall

О срыве покушения на главу Rheinmetall в июле 2024-го сообщал CNN. Кремль назвал эти данные фейком. Представитель НАТО упомянул покушение в числе диверсионных инцидентов в Европе

Армин Паппергер (Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press)

В НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства главы крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкой Rheinmetall, Армина Паппергера, об этом в ходе выступления в Европарламенте сказал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай, передает Politico.

CNN в июле прошлого года сообщал со ссылкой на источники, что американские и немецкие спецслужбы в начале 2024-го сорвали «план российского правительства» по убийству Паппергера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда призвал не относиться к этому сообщению серьезно, так как оно подано «в стиле очередных фейков». «Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках», — подчеркнул он.

Аппатурай сказал, что в последние пару лет происходили случаи диверсий в странах альянса, в их числе «сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков», а также «заговоры с целью убийства», в том числе главы Rheinmetall.

По словам представителя НАТО, «русские вербуют» людей для своих заговоров в интернете, используя в том числе «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Представитель НАТО добавил, что это делается с целью «посеять панику и подорвать поддержку Украины».

Россия неоднократно опровергала свою причастность к диверсиям в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения несерьезными и голословными. РБК направил запрос в МИД России.

Сам Паппергер после сообщения CNN сказал, что немецкое правительство обеспечивает «высокий уровень безопасности» для его защиты. Он признал, что верит данным американского телеканала. «Я думаю, что CNN не просто смотрит в небо», — подчеркнул Паппергер.

Rheimetall поставляет большие объемы вооружений на Украину. Также концерн решил запустить в стране собственное производство: там уже работает первый завод. Немецкая компания владеет 51% акций предприятия. К запуску планируется еще три завода. Как говорил в декабре генсек НАТО Марк Рютте, строительство второго завершится в скором времени.

Песков заявлял, что завод немецкого концерна на Украине будет такой же законной военной целью для российских вооруженных сил, как и любой другой военный объект.