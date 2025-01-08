 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП Lynx

Сюжет
Военная операция на Украине

Первую боевую машину пехоты Lynx с завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall вооруженные силы Украины получили в конце 2024 года, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на председателя правления Rheinmetall Армина Паппергера.

«Сейчас она проходит там испытания в вооруженных силах, чтобы как можно скорее получить серийное задание», — рассказал он. Машина была произведена на заводе в немецком Унтерлюсе.

В настоящее время бронетранспортер Lynx производят для ВСУ в Венгрии, пишет газета. Rheinmetall также хочет сотрудничать с итальянским оружейным концерном Leonardo в создании танков Lynx.

Концерн Rheinmetall заявил о передаче Киеву спутниковых фото для разведки
Политика
Фото:iceye.com

Первый на Украине оборонный завод Rheinmetall заработал 26 октября 2024 года. Как тогда сообщил тогда Паппергер, к концу 2024 года ожидалось, что предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx. Кроме этого, концерн планирует строительство еще трех предприятий на территории страны.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале ноября того же года говорил о скором завершении строительства второго объекта на территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завод будет такой же законной военной целью для российских вооруженных сил, как и любой другой военный объект. Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Rheinmetall БМП Украина ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 года
Политика
Концерн Rheinmetall заявил о передаче Киеву спутниковых фото для разведки
Политика
На Украине запустили первый в стране завод Rheinmetall
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41
Трюдо исключил присоединение Канады к США словами «черта с два»Политика, 01:21
WSJ узнала о переговорах США и талибов об обмене заключеннымиПолитика, 00:55
Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить ГренландиюПолитика, 00:24
Cерена, Роджер и любовный треугольник. Как фильм о теннисе покорил мирСпорт, 00:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктурыПолитика, 07 янв, 23:58
Цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 годаОбщество, 07 янв, 23:39
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»Политика, 07 янв, 23:29
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 07 янв, 23:21
В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦКПолитика, 07 янв, 23:04
Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенскоеСпорт, 07 янв, 22:54
Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI векеСпорт, 07 янв, 22:52