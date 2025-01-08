Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП Lynx

Первую боевую машину пехоты Lynx с завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall вооруженные силы Украины получили в конце 2024 года, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на председателя правления Rheinmetall Армина Паппергера.

«Сейчас она проходит там испытания в вооруженных силах, чтобы как можно скорее получить серийное задание», — рассказал он. Машина была произведена на заводе в немецком Унтерлюсе.

В настоящее время бронетранспортер Lynx производят для ВСУ в Венгрии, пишет газета. Rheinmetall также хочет сотрудничать с итальянским оружейным концерном Leonardo в создании танков Lynx.

Первый на Украине оборонный завод Rheinmetall заработал 26 октября 2024 года. Как тогда сообщил тогда Паппергер, к концу 2024 года ожидалось, что предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx. Кроме этого, концерн планирует строительство еще трех предприятий на территории страны.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале ноября того же года говорил о скором завершении строительства второго объекта на территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завод будет такой же законной военной целью для российских вооруженных сил, как и любой другой военный объект. Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву.