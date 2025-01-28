Путину показали новую «Лада Искра»
Президент Владимир Путин посетил АвтоВАЗ в Тольятти, где ему показали новую модель завода — «Лада Искра», сообщил Кремль.
Путин осмотрел предсерийный автомобиль — седан малинового цвета. Глава государства открыл водительскую дверь, заглянул внутрь машины, но садиться не стал.
Производство новой модели, которую позиционирует как бюджетную, начнется в апреле этого года.
Iskra займет нишу между семействами Vesta и Granta. Выпускать будут также универсал, в том числе повышенной проходимости, который получит приставку Cross в названии.
Впервые автомобиль был представлен АвтоВАЗом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году.
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